پاکستان 50 مظنون را در رابطه با بمب گذاری کویته دستگیر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، پلیس ارشد مسئول تحقیقات بمب گذاری روز گذشته کویته گفت : حدود 50 تن در این رابطه دستگیر شدند.



وی افزود : بازداشت شدگان از اعضای گروههای فرقه ای و برخی از آوارگان افغانی بودند.



این بازداشتها پس ازاین صورت گرفت که یک بمبگذار انتحاری روزگذشته خود را در اتاقی شلوغ در نزدیکی دادگاهی در شهر کویته منفجر کرد که طی این انفجار قوی 16 تن که برخی از آنان وکیل و قاضی بودند ، کشته و 35 تن دیگر مجروح شدند .

پلیس پاکستان در بیانیه ای اعلام کرد : به نظر می رسد حمله به تاسیسات دولتی و دفاتر سیستم قضایی پاکستان، بخشی از واکنش به تصمیم قاطع دولت برای مبارزه با تروریسم و خرابکاری باشد .



دولت پاکستان 2 میلیون دلار جایزه برای اطلاعاتی که منجر به دستگیری عاملان این بمبگذاری شود، تعیین کرده است .



یک مقام محلی همچنین اعلام کرد که بمبگذار انتحاری که جسد وی برای شناسایی دی ان ای به اسلام آباد منتقل شده است ، ممکن است یک تبعه افغانی باشد .