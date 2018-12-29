رئیس پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله ابقا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، منصور غلامی وزیر علوم تحقیقات و فناوری در حکمی، ریاست محمدکاظم جعفری را بر پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله به مدت چهار سال تمدید و بر تولید بهتر دستاوردهای پژوهشی نوآورانه و فناورانه تاکید کرد.

متن حکم وزیر علوم به شرح ذیل است:

با عنایت به مراتب تعهد، تخصص و تجارب ارزنده جنابعالی و بر اساس پیشنهاد معاون پژوهش و فناوری، حکم شما در سمت رئیس پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله برای یک دوره چهار ساله دیگر تمدید می‌شود.

پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله از مراکز پژوهشی بزرگ کشور است که در شرایط کنونی توانایی رفع بخشی از نیازمندی کشور را در پیش بینی پدیده زلزله و رویارویی با آن را دارد. لذا از جنابعالی انتظار می‌رود با توکل به خدواند سبحان، برپایه قوانین، سیاست‌ها و برنامه‌های دولت تدبیر و امید و با همکاری اعضای هیات علمی و کارکنان، مأموریت‌های پژوهشگاه را در سطح ملی تعیین کنید و به نحو احسن به انجام رسانید.

شایسته است استفاده بهینه از امکانات موجود را برای تحقق مأموریت‌های پژوهشگاه در صدر امور قرار دهید و با همکاری سایر مؤسسات آموزش عالی، ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی و غیر دولتی، زمینه تولید بهتر دستاوردهای پژوهشی نوآورانه و فناورانه را در حوزه تخصصی پژوهشگاه با هدف حل معضلات و چالش‌های ملی روز کشور فراهم آورید.

امید است با رعایت منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید در حفظ بیت المال بکوشید و نهایت اهتمام خویش را در اعمال سیاست‌های مؤثر در صرفه جویی در هزینه‌ها، پرهیز از تجمل گرایی، تقویت نظم و انضباط اداری و رعایت مقررات مالی، ارتقای علمی، فرهنگی و اجتماعی آن پژوهشگاه به کار بندید.