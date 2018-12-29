به گزارش خبرنگار مهر، فتحالله حقیقی قبل از ظهر شنبه در نشست صمیمی با هیئات مذهبی استان زنجان با اشاره به اینکه در آستانه سالروز حماسه ۹ دیماه قرار داریم و یکی از ضرورتها در خصوص این روز، برگزاری هرچه باشکوهتر همه مراسمی است که به این روز ختم میشود، افزود: حماسه ۹ دیماه بیانگر اقتدار ایران اسلامی بود، از این رو اعتقاد راسخ به این مهم داریم که باید برنامههای این روز به بهترین شکل ممکن و با استفاده از همه ظرفیتها برگزار شود.
وی با یادآوری اینکه دشمنان و بدخواهان نظام مقدس جمهوری اسلامی در طول چهل سال گذشته در تلاش بودند تا با توطئهچینیهای مختلف، به انقلاب نوپای اسلامی صدمه وارد کنند، ادامه داد: دشمنان در طول چهار دهه گذشته از هر روشی برای رسیدن به این اهداف شوم خود استفاده کردند اما همه این نقشهها، نقش بر آب شد که آخرین توطئه بدخواهان نظام در قالب اسلام قلابی (داعش) سرنگون شد و امروز در ضعیفترین دوران خود قرار دارد.
استاندار زنجان از فناوری نظامی بهعنوان یکی از پیشرفتهای قابل توجه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران یاد کرد و با بیان اینکه موشکهای نقطهزن را باید از بارزترین این پیشرفتها در دفاع از تمامیت ارضی دانست، تصریح کرد: وقتی دشمنان حرف از تحریم به میان میآورند، این حرفها برای ما ایرانیها تازگی ندارد؛ چرا که ملت ایران همواره در طول چهل سال گذشته با این تحریمهای ظالمانه مواجه بوده و آن را با موفقیت پشت سر گذاشتند که نمونه بارز این موفقیتها را میتوان امروز در بخشهای مختلف به عینه مشاهده کرد.
حقیقی در ادامه از مسئله اوقات فراغت جوانان بهعنوان یکی از موضوعات مهم یادکرد و با اشاره به اینکه اگر این موضوع مهم را جدی نگرفته و برای آن برنامهریزی نکنیم، دشمن از این فرصت برای برنامهریزی برای جوانان ما استفاده خواهد کرد، افزود: اولویت امروز حفظ وحدت در راستای ارتقای نظام مقدس جمهوری اسلامی است و ملت همیشه در صحنه ایران، امروز با بصیرتتر از گذشته اجازه تکرار وقایع گذشته را به سودجویان نخواهند داد.
استاندار زنجان با تاکید بر اینکه نسل امروز باید از دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی، آگاهی کامل داشته باشند، گفت: در این راستا هیئتهای مذهبی با توجه به جایگاهی که در پایتخت شور و شعور حسینی دارند، میتوانند برنامههای خود را در راستای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی به نحو احسن انجام دهند.
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