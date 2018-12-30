به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، سال ۲۰۱۸ میلادی، همانطور که در گزارشهای متعددی به آن پرداخته شده است، سالی طلایی برای صنعت سینمای آمریکا بود و تجزیه و تحلیل دادهها نشان داد که میزان فروش گیشهای در سینمای این کشور به بالاترین رکورد خود در طول تاریخ رسید.
هالیوود بعد از رهایی از ابتلای خود به ساخت دنبالههای بیش از حد و آشفتگی در رد و بدل شدن حق امتیاز ساخت فیلم بین استودیوهای مختلف، توانست به کمک ترکیبی درست و سالم از انواع تولیدات سینمایی مخاطبان خود را دوباره مجذوب سالنهای سینما کند و با خلق فیلمهای پرفروش و سورپرایزهایی که دنبالههای آنها می توانند مدتها ادامه داشته باشد، ورق را به نفع خود برگرداند.
اما این رکوردشکنی را میتوان با دقت بیشتری تحلیل کرد و آنچه در ادامه می آید موارد سرنوشتسازی است که به زعم کارشناسان ورایتی عامل موفقیت سینمای آمریکا در سال ۲۰۱۸ بوده است:
۱ - باکسآفیس داخلی آمریکا امسال با ۱۱.۹ میلیارد دلار فروش، افزایشی ۷ درصدی نسبت به سال ۲۰۱۷ را تجربه کرد. این امر مدیون بلاکباسترها یا همان فیلمهای طلایی و پرفروشی است که امسال از دل اکثر استودیوها بیرون آمده و اکران شدند. فیلم هایی چون «انتقامجویان: جنگ ابدیت» دیزنی، «دنیای ژوراسیک: سقوط پادشاهی» یونیورسال، «ددپول۲» از فاکس، «ونوم» سونی و فیلمهای آرام و پیوسته بفروشی چون «یک مکان ساکت» از پارامونت و «ستارهای متولد میشود» از برادارن وانر. البته که در این میان فیلمهای مفتضح در گیشه نیز وجود داشتند اما در مجموع سال گذشته دوره خوبی برای هالیوود بود و چشمانداز سال ۲۰۱۹، ادامه همین روند را نشان میدهد.
۲ - «پلنگ سیاه» برنده بزرگ امسال آمریکای شمالی بود و با ۷۰۰ میلیون دلار فروش داخلی به سومین فیلم پرفروش تاریخ سینمای آمریکا تبدیل شد. تماشای این فیلم سنت شکن به یک امر واجب میان سینمادوستان تبدیل شد و درنهایت بیش از ۱.۳ میلیارد دلار فروش جهانی داشت. آیا مجسمه طلایی اسکار برای این فیلم، ایستگاه بعدی استودیوی مارول در راه رسیدن به قله افتخار خواهد بود؟
۳ – جوانان هنوز به سالنهای سینما می روند. مطابق آمار ۶۴.۴ درصد سینماروها در آمریکا بین ۱۸ تا ۴۴ سال دارند و این یعنی برای این قشر جوان با وجود سرویسهای راحت آنلاینی همچون نتفلیکس، تجربه حضور در سالن سینما یک امر دلپذیر محسوب میشود.
۴ – سینما رفتن در سال ۲۰۱۸ گرانتر شد. میانگین قیمت بلیت سینما در آمریکای شمالی امسال به ۹.۳۸ دلار رسید که افزایشی ۴۳ سنتی نسبت سال گذشته را نشان میدهد. البته این میانگین شامل همه بخشهای کشور از جمله مناطق ارزانقیمت روستایی و خارج شهری است، وگرنه پیدا کردن بلیت زیر ۱۰ دلار در شهرهایی چون نیویورک و یا لسآنجلس بیشتر به یک شوخی میماند.
۵ – هالیوود امسال یکی دو ریسک انجام داد و البته جواب بسیار مطلوبی گرفت. امسال نیز مانند هر سال دیگری فصل تابستان سهم بزرگ و نیروی قدرتمندی در افزایش آمار مخاطبان داشت اما امسال استودیوها بر خلاف سنت همیشگی، برای اکران فیلمهای طلایی خود منتظر ماهها یا مناسبتهای خاصی چون عید شکرگذاری و یا کریسمس نماندند و فیلمهای بزرگ در طول سال پخش شدند. این ریسک پاداش خود را با چهار ماه رکوردشکن پرداخت: فوریه با «پلنگ سیاه»، آوریل با « انتقامجویان: جنگ ابدیت» و «یک مکان ساکت»، ماه جون با «شگفت انگیزان۲» و «دنیای ژوراسیک: سقوط پادشاهی» و اکتبر با «ونوم» و «ستارهای متولد میشود» و این یعنی اثبات این موضوع که هیچ وقتی برای پول آوردن زمان بد محسوب نمیشود.
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