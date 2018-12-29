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۸ دی ۱۳۹۷، ۱۲:۵۷

استاندار لرستان مطرح کرد:

برگزاری شورای برنامه‌ریزی لرستان در مناطق و بخش‌های محروم

برگزاری شورای برنامه‌ریزی لرستان در مناطق و بخش‌های محروم

خرم‌آباد- استاندار لرستان از برگزاری شورای برنامه‌ریزی لرستان در مناطق و بخش‌های محروم این استان خبر داد و گفت: مسائل و مشکلات این مناطق نیز در کمیته‌های زیرمجموعه بررسی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی ظهر امروز شنبه در شورای برنامه ریزی لرستان در شهر بیرانشهر با تاکید بر لزوم عملیاتی شدن وعده ها و قول هایی که به مردم داده می شود، اظهار داشت: ما نماینده نظام و دولت های آینده هستیم و جدا از وظیفه پایبند بودن به وعده های امروز خود، مسئول حفظ آبروی آیندگان نیز هستیم.

وی با بیان اینکه اگر وعده های خود را عملیاتی نکنیم و یا وعده ها و قول های خود را درست اجرا نکنیم موجب سلب اعتماد مردم خواهیم شد، گفت: این امر موجب می شود که اعتماد مردم نسبت به مسئولان آینده هم از بین برود.

استاندار لرستان یادآور شد: مردم توقع دارند که نتیجه این جلسات و بحث هایی که امروز داریم را در مقام عمل در زندگی خود ببینند.

خادمی تاکید کرد: اگر مدیر و مسئولی توان اجرایی کردن برنامه ها و طرح ها را ندارد با دلیل اعلام کند، مردم هم این امر را می پذیرند.

وی با اشاره به برگزاری  شورای برنامه ریزی استان در بخش های مختلف و محروم عنوان کرد: قبل از برگزاری این شورا، مسائل و مشکلات در کمیته های زیرمجموعه مورد بررسی قرار می گیرند.

کد مطلب 4498263

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