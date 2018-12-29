به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی ظهر امروز شنبه در شورای برنامه ریزی لرستان در شهر بیرانشهر با تاکید بر لزوم عملیاتی شدن وعده ها و قول هایی که به مردم داده می شود، اظهار داشت: ما نماینده نظام و دولت های آینده هستیم و جدا از وظیفه پایبند بودن به وعده های امروز خود، مسئول حفظ آبروی آیندگان نیز هستیم.

وی با بیان اینکه اگر وعده های خود را عملیاتی نکنیم و یا وعده ها و قول های خود را درست اجرا نکنیم موجب سلب اعتماد مردم خواهیم شد، گفت: این امر موجب می شود که اعتماد مردم نسبت به مسئولان آینده هم از بین برود.

استاندار لرستان یادآور شد: مردم توقع دارند که نتیجه این جلسات و بحث هایی که امروز داریم را در مقام عمل در زندگی خود ببینند.

خادمی تاکید کرد: اگر مدیر و مسئولی توان اجرایی کردن برنامه ها و طرح ها را ندارد با دلیل اعلام کند، مردم هم این امر را می پذیرند.

وی با اشاره به برگزاری شورای برنامه ریزی استان در بخش های مختلف و محروم عنوان کرد: قبل از برگزاری این شورا، مسائل و مشکلات در کمیته های زیرمجموعه مورد بررسی قرار می گیرند.