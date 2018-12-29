انتقال ۱۹هزار تن آهن آلات صادراتی ایران به ترکیه از جاده به ریل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، شاپور ارسلانی با بیان اینکه اداره کل راه‌آهن آذربایجان استفاده بهینه از واگن‌های ایرانی در مقصد ترکیه را در دستور کار خود قرار داده و تاکنون با این روش ۴۳۹ واگن به ظرفیت ۱۹ هزار و ۳۰۰ تن کالا به این کشور صادر شده، گفت: عمده این بارها آهن‌آلات و میلگرد بوده که از مبادی مختلف به ترکیه ارسال شده است.

وی ادامه داد: با بررسی‌ها و رایزنی‌هایی که از سوی این اداره کل صورت گرفت، مشخص شد که میزان زیادی آهن‌آلات از مرزهای زمینی بازرگان و سرو به ترکیه صادر می‌شود؛ از این رو با شناسایی صاحبان عمده این کالاها و رایزنی با آن‌ها این بارهای حجیم به ریل منتقل شد.

ارسلانی با بیان اینکه چنانچه این روند ادامه داشته باشد حتماً برای حمل و نقل ریلی با صادرکنندگان این کالاها تفاهم نامه‌ای امضا خواهیم کرد، افزود: سایر محصولات صادراتی مانند الکل، نمک دریایی، ذغال سنگ و قیر را با استفاده از انواع واگن‌های داخلی و خارجی از تبریز به ترکیه ارسال می‌کنیم.

مدیرکل راه آهن آذربایجان یادآور شد: در بخش صادرات کالا به آسیای میانه تا کنون ۸۹ واگن شیشه معادل ۴ هزار و ۴۳۵ تن و ۱۸۳ واگن انواع لوله معادل ۲ هزار و ۵۹۷ تن از تبریز صادر شده است.