انصارالله مرحله اول توافق سوئد را اجرا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، «یحیی سریع» سخنگوی رسمی نیروهای مسلح یمن امروز (شنبه) اعلام کرد که ارتش و کمیته‌های مردمی یمن از شب گذشته تا کنون اجرای مرحله اول توافق «سوئد» برای جابجایی نیروها در بندر «الحدیده» را آغاز کرده‌اند.

وی تاکید کرد: بر اساس توافق استکهلم و در راستای اجرای دستورات سران، اجرای مرحله اول این توافق از شب گذشته آغاز شد.

این مسئول یمنی با اعلام اینکه نیروهای یمنی در بندر الحدیده بر اساس توافق مذکور، جابه‌جا شده‌اند توضیح داد: ما از کمیته نظارت وابسته به سازمان ملل انتظار داریم طرف مقابل را به اجرای تعهداتش در مرحله اول توافق یعنی عقب‌نشینی از بخش شرقی شهر الحدیده و بقیه بخش‌های حساس بر اساس توافق ملزم کند.

۲۲ آذرماه سال جاری «آنتونیو گوترش» دبیر کل سازمان ملل از توافق میان گروههای یمنی در سوئد، در خصوص بندر الحدیده و همچنین کاهش درگیری‌ها در شهر «تعز» خبر داد.

طبق گزارش دفتر «مارتین گریفیتس» نماینده سازمان ملل متحد در یمن، طرفین در خصوص سه مسأله توافق کردند؛

۱- توافق در خصوص شهر الحدیده و بنادر «الحدیده، الصلیف و رأس عیسی»

۲- ساز و کار اجرای توافق تبادل اسرا

۳- اعلام توافق دو طرف در خصوص تعز