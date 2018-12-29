۷۲۰۰ ولادت در استان سمنان ثبت شد/ میانگین سن مادران ۲۹ سال

به گزارش خبرنگار مهر، عباس قندالی ظهر شنبه در جلسه شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی در شاهرود به میزبانی فرمانداری این شهرستان ضمن بیان اینکه طبق مصوبه جدید اداره ثبت احوال آمارهای جمعیتی را نیز ارائه خواهد کرد، ابراز داشت: طی ۹ ماهه سال جاری در کشور یک‌میلیون و ۴۶ هزار و ۱۳۷ رویداد ولادت ثبت شد که از این تعداد هفت هزار و ۱۵۵ مورد در استان سمنان اتفاق افتاد و دو هزار و ۷۶۲ مورد آن به شاهرود اختصاص دارد.

وی بابیان اینکه ۴۲۷ مورد ولادت نیز از ابتدای سالجاری در میامی ثبت‌شده است، اضافه کرد: میانگین سنی مادرانی که صاحب فرزند شدند به صورت کشوری ۲۸.۹۶، در استان سمنان ۲۹.۲۸ و در شهرستان شاهرود ۲۹.۴۸ بوده است، همچنین میانگین سن مادران میامی ۲۸.۰۲ گزارش می‌شود.

وقوع ۳۸۱ مورد ازدواج روستایی در میامی

مدیرکل ثبت احوال استان سمنان بابیان اینکه از میزان ولادت‌های میامی طی سالجاری ۴۶ مورد شهری و ۳۸۱ مورد روستایی بوده است، ابراز کرد: این آمار که نشان می‌دهد کسب‌وکار و کشاورزی رونق دارد و مردم در روستاها ماندگار شدند.

قندالی در ادامه تصریح کرد: برعکس این موضوع را در شاهرود شاهد هستیم که از دو هزار و ۷۶۲ مورد تولد ۲۸۶ مورد آن روستایی و مابقی شهری است به همین ترتیب یک هزار و ۴۴۶ نوزاد پسر و یک هزار و ۳۱۸ نوزاد دختر طی ۹ ماهه امسال متولد شدند.

وی اضافه کرد: در بین نوزادان پسر شاهرودی اسامی امیرعلی، امیرعباس، علی، محمد و امیرحسین و در بین نوزادان دختر فاطمه، حلما، زینب و فاطمه زهرا بیشترین فراوانی را داشتند و در میامی نیز فراوانی نام‌گذاری نوزادان پسر به ترتیب ابوالفضل، علی، امیرعباس، محمد و امیرعلی و در دختران فاطمه، زهرا، فاطمه زهرا، حلما و ریحانه بوده است.

بیماری‌های قلبی عروقی بیشترین عامل مرگ و میر در استان سمنان

مدیرکل ثبت احوال استان سمنان با بیان اینکه در شاهرود ۴۰ مورد دوقلو زایی و چند قلوزایی از ابتدای سال جاری تا کنون رخ داده است، تاکید کرد: در میامی نیز پنج مورد دو قلو طی سالجاری به دنیا آمده‌اند.

قندالی بابیان اینکه طی ۹ ماهه سال جاری در کشور ۲۷۶ هزار و ۲۹۵ مورد رویداد وفات ثبت‌شده است، تصریح کرد: به ازای هر سه مورد ولادت در کشور یک مورد وفات به ثبت رسیده است همچنین در استان سمنان نیز باید گفت طی سالجاری دو هزار و ۴۶۰ مورد وفات رخ داده که سهم شاهرود ۷۹۴ مورد و میامی ۱۶۳ مورد بوده است.

وی ضمن بیان اینکه میانگین سنی فوت‌شدگان در کشور برای مردان ۶۲.۵۹ و زنان ۶۶.۳۰ بوده است، تاکید کرد: میانگین سنی فوت‌شدگان مرد در شاهرود ۶۵.۲۳ و زنان ۷۱.۸۲ بوده است، همچنین در میامی نیز میانگین سن مردان فوت شده ۶۱.۲۱ و زنان فوت شده ۶۴.۶۲ گزارش شده و از سوی دیگر باید گفت بیماری‌های قلبی و عروقی با ۳۷.۳۵، سرطان و تومورها ۱۴.۴ و بیماری‌های دستگاه‌های تنفسی ۸.۷ درصد بیشترین عامل مرگ‌ومیر مردم در استان سمنان را به خود اختصاص می‌دهد.

ثبت ۳۷ درصد ازدواج‌های استان در شاهرود

مدیرکل ثبت احوال استان سمنان بابیان اینکه طی سالجاری دو هزار و ۴۶۰ مورد ازدواج در استان ثبت‌شده است، ابراز داشت: از این تعداد دو هزار و ۴۶۰ مورد ازدواج شهری و ۲۲۹ مورد روستایی بوده که سهم شاهرود ۹۹۶ مورد ازدواج است و این رقم ۳۷ درصد کل ازدواج‌های استان به شمار می‌رود.

قندالی در ادامه تصریح کرد: میانگین سن ازدواج در استان سمنان در بین مردان ۲۷.۵۰ در خصوص زنان ۲۳.۳۸ است که آمار بالایی محسوب می‌شود لذا این آمار در شاهرود برای مردان۲۷.۷۳ و برای زنان ۲۳.۲۶ است، همچنین در میامی میانگین سن دامادها ۲۶.۲۶ و عروس‌ها ۲۰.۰۵ گزارش‌شده است.

وی ضمن بیان اینکه آمار طلاق طی ۹ ماهه امسال در استان سمنان ۹۳۸ مورد بوده است، گفت: سهم شاهرود از این میزان طلاق ۴۲۵ مورد بوده که ۴۵.۳ درصد کل طلاق‌های استان را شامل می شود البته این آمار را نمی‌توان فقط به شهر شاهرود نسبت داد زیرا در میامی و برخی شهرهای حومه شاهرود دفاتر ثبت طلاق وجود ندارد.

کاهش طلاق در اولویت باشد

مدیرکل ثبت احوال استان سمنان بابیان اینکه حتی یک مورد طلاق نیز زیاد است و باید به سمت کاهش این معضل برنامه‌ریزی کرد، ابراز داشت: میانگین سن طلاق در کشور ۳۶.۹۲ و در استان سمنان ۳۷.۲۳ محاسبه شده است همچنین این رقم در بین مردان شاهرودی ۳۶.۲۱ سال و در بین زنان شاهرودی ۳۱.۵۶ بوده است.

قندالی در ادامه تصریح کرد: ۳۵ درصد یا به عبارت دیگر ۳۳۴ مورد از طلاق ثبت شده استان سمنان در سالجاری برای ازدواج‌های زیر پنج سال بوده است، همچنین ۴۴ مورد طلاق بالای ۲۹ سال زندگی مشترک به ثبت رسید که ۴.۷ درصد طلاق‌های استان سمنان را شامل می‌شود.

وی اضافه کرد:۱۶۲ مورد طلاق معادل ۳۸ درصد در شاهرود برای ازدواج‌های زیر پنج سال صورت گرفته که آمار بالایی محسوب می‌شود همچنین ۱۵ مورد طلاق بالای ۲۹ طول زندگی مشترک در شاهرود رخ داده که ۳.۵ درصد آمار کل طلاق‌های شهرستان است.

خدمت به دورترین نقاط محروم

مدیرکل ثبت احوال استان سمنان گفت: در شاهرود و استان سمنان هیچ ولادت و فوتی وجود ندارد که به صورت آنلاین در پایگاه اطلاعاتی ثبت احوال ثبت نشود و این شبکه گسترده همه اطلاعات را از دورترین روستاها ثبت می‌کند.

قندالی در ادامه تصریح کرد: مهلت قانونی وقایع فوت ۱۰ روز و ولادت ۱۵ روز است که در استان سمنان ۹۹.۸ درصد وقایع ولادت و فوت در مهلت قانونی ثبت می‌شود لذا این مهم محقق نخواهد شد مگر آنکه تمام دستگاه‌ها در این زمینه همکاری‌های لازم را داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، تجلیل از کارکنان ثبت، رونمایی از تمبر و سند هویتی آیت الله العظمی سید محمود حسینی شاهرودی بخشی از این جلسه بود، گفتنی است که که در تقویم ملی سوم دی‌ماه به نام روز ثبت احوال نام‌گذاری شده است.