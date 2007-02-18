مجتمع نمایشی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز یکشنبه 29 بهمن ماه با حضور جمعی از سینماگران و مسئولان همچون امیرشهاب رضویان، ارد عطارپور، پریوش نظریه، احمد طالبی نژاد، پژمان لشکری پور و مسعود احمدیان مجتمع پژوهشی و نمایشی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی با همکاری معاونت امور سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با نمایش فیلم "تهران انار ندارد" آغاز به کار کرد.

شهنام صفاجو مدیر روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی در مورد تاسیس این مرکز نمایشی گفت: "بنا به لزوم وجود سالنی برای نمایش آثار مستند و کوتاه مرکز اقدام به تاسیس این سالن کرد. این سالن نزدیک به 80 نفر گنجایش دارد و در کنار آن یک بانک فیلم مستند و کتابخانه تخصصی شهید سیدابراهیم اصغرزاده نیز تاسیس شده است."

وی تاکید کرد: "نمایش و اکران فیلم های مستند، کوتاه حرفه ای، انیمیشن و فیلم های سینمایی متفاوت همراه با برگزاری نشست ها و جلسات نقد و بررسی، برپایی کارگاههای تخصصی آموزشی و پژوهشی سینمایی (کارگاه مستندسازی، انیمیشن، مونتاژ و ...) از جمله برنامه های بلندمدت تاسیس این مجتمع است. برنامه های نمایشی این مجتمع ابتدای 1386 اعلام خواهد شد و همچنین در روز چهارشنبه دوم اسفندماه با حضور معاون امور سینمایی و جمعی از مدیران و سینماگران به صورت رسمی افتتاح خواهد شد."

پریویش نظریه بازیگر و مستندساز نیز در خصوص لزوم تاسیس چنین مرکزی برای نمایش آثار مستند گفت: "قدم بسیار مثبتی در جهت نمایش آثار مستند و کوتاه است. زیرا فیلم های مستند و کوتاه مجالی برای اکران و نمایش در سینماها ندارند و سالن های اختصاصی همچون این مرکز نمایشی که توسط مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی تاسیس شده می تواند زمینه ساز نمایش با برنامه و مداوم فیلم های مستند باشد و مستندسازان می توانند فیلم هایشان را کنار علاقمندان این نوع سینما ببینند. اگر تعداد این سالن ها اضافه شود می تواند همان کاربرد اکران سینمایی را برای آثار مستند داشته باشد."