به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین جعفری پیش از ظهر شنبه در نخستین نشست تخصصی و آموزشی اعضای شوراهای اسلامی استان همدان که به همت مرکز آموزش و پژوهش شورای عالی استانها و با هدف ارتقای دانش اعضای شورا به‌ویژه در حوزه قوانین و مقررات حاکم بر عملکرد شوراهای کشور در همدان برگزار شد، افزود: میانگین سرانه هر نفر نسبت به این بودجه، ۸۰۰ هزار تومان است در حالی که این رقم سال گذشته ۳۸۰ هزار تومان بود.

وی با اشاره به اهمیت و جایگاه شوراهای اسلامی، ادامه داد: امروزه جایگاه مدیریت شهری چندان مطلوب به نظر نمی رسد و دغدغه امروز ما در شهرداری و شورای شهر به عنوان دو بال مدیریت شهری، چالش‌های توسعه ای و آینده محور نیست و آنچه هست مربوط به حال و عبور از آن است.

تراکم بیش از حد نیروی انسانی در شهرداری‌ها

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری همدان با تأکید بر اینکه دغدغه های شهرداری‌ها بسیار سطحی و شامل پرداخت حقوق، مزایا و بیمه است؛ گفت: هزینه اداره کردن شهر گران شده که یکی از دلایل آن می‌تواند تراکم بیش از حد نیروی انسانی در شهرداری‌ها باشد.

جعفری با بیان اینکه امروز باید به جای خطاهای پر هزینه از تجربه دیگران استفاده کنیم، افزود: باید به حکمرانی شهری خوب فکر کنیم؛ زیرا در حکمرانی خوب، شهر ما به مواردی چون دولت الکترونیک، شهر هوشمند، دولت محلی، طراحی شهری و استاندارد کوچک مقیاس، مواجه می‌شود.

وی گفت: اگر مردم و شهروندان را با خود همراه نکرده، از فکر و ایده آنها برای اداره شهر استفاده نکنیم و از سرمایه آنها بهره نبریم، دوباره با روزمرگی مواجه خواهیم شد.

جعفری با تأکید بر اینکه منابع دولتی اندک است و با نگاه تقویت‌محور نباید فقط به منابع دولتی اتکا کرد، گفت: چاره‌ای نداریم جز اینکه به منابع درآمدی پایدار فکر کنیم؛ زیرا اثبات شده که دیگر نباید منتظر درآمدهای زودگذر و ناپایداری چون جریمه‌های ماده ۱۰۰ و صدور چند پروانه ساختمانی باشیم.

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری همدان اعلام کرد: مجموع تعداد جلسات شوراها ۲ هزار و ۲۱۲ جلسه با ۵ هزار و ۲۵۳ مصوبه از اول دوره پنجم تا پایان آبان‌ماه امسال است که از مجموع این مصوبات، ۴ هزار و ۱۳۳ مصوبه در هیأت تطبیق تأیید شده است.