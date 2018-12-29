حماسه نهم دیماه نقطه عطفی را در انقلاب اسلامی رقم زد

صفت الله صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن گرامیداشت حماسه نهم دیماه، با بیان اینکه نهم دی ماه نقطه عطفی را در انقلاب اسلامی ایران رقم زد، اظهار کرد: فتنه سال ۸۸ در نتیجه زیاده خواهی و توهم افرادی رقم خورد که این افراد تصور می کردند با حمایت و پشتیبانی های مادی و معنوی بیگانگان از جمله آمریکا و رژیم صهیونیستی، منافقان و سلطنت طلبان و ضد انقلابها در تمام کشورهای خارجی می توانند به قدرت برسند غافل از اینکه انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران برگرفته از خون شهیدان، مبتنی بر رهبری و حمایت از ولایت فقیه است.

قائم مقام حزب موتلفه اسلامی استان قزوین گفت: مقام رهبری در خصوص فتنه ۸۸ عنوان کردند «مردم در روز نهم دیماه به صورت خوش جوش در تمام نقاط کشور به خیابانها آمدند و اعتقاد و التزام خود را نسبت به آرمانهای امام خمینی، نظام مقدس جمهوری اسلامی و رهبری انقلاب اعلام کردند و این امر وظیفه مردم را به نوعی سنگین تر کرد».

صالحی بیان کرد: در حال حاضر نیز هم بر مردم همیشه در صحنه نظام و مسئولان اجرایی لازم است که شکر نعمت الهی و خروج از فتنه را پاسداری کنند و بیگانگان در جریان باشند و بدانند که هرگاه بخواهند به انقلاب اسلامی خدشه ای وارد کنند همه مردم همچون حماسه نهم دی ماه در صحنه حضور خواهند داشت.

وی با بیان نهم دیماه روز بصیرت و آگاهی بود، اضافه کرد: در سال ۸۸ انتخاباتی با حضور چهل میلیون ایرانی برگزار شد و فتنه در راستای موفقیت یا شکست جریان خاصی نبود بلکه بیگانگان احساس کردند که با توجه به اینکه جناح شکست خورده اعلام پیروزی کرد و مردم در حمایت از این شخص به خیابان ها آمدند و دشمن می توانند به نظام آسیب بزنند در حالی که توهمی بیش نبود و مردم نشان دادند که انقلاب اسلامی بیدی نیست که با این بادها بلرزد.

قائم مقام حزب موتلفه اسلامی استان قزوین تصریح کرد: نقش رهبری و حضور مردم با عنایت از مکتب نجات بخش اسلام عامل موفقیت و پیروزی مردم در فتنه سال ۸۸ شد.

صالحی یادآور شد: مقام معظم رهبری اخیرا در فرمایش های خود عنوان کرده اند که احتمال دارد دشمن برای سال ۹۸ فتنه جدیدی را رقم بزند، اگر تمام مردم گوش به زنگ فرمایش های رهبری باشند تمام توطئه ها با حضور همیشه در صحنه خنثی می شود؛ باتوجه به تولید داخلی، وحدت ملی و وحدت عمومی مردم می توان تمام توطئه های مشابه نهم دیماه را خنثی کرد.

وی تصریح کرد: باتوجه به اینکه در نهم دیماه هر سال مردم به خیابان ها آمده و درصحنه حضور داشته اند، انتظار می رود که در سالجاری نیز همچون سالهای گذشته با شکوه در مراسم نهم دیماه شرکت کنند.