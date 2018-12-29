۱۷ هزار حلقه لاستیک در مازندران توزیع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد محمدپور عمران اظهار داشت:از ابتدای طرح توزیع لاستیک تا کنون برای توزیع بیش از ۱۷ هزار حلقه لاستیک سنگین و نیمه سنگین حواله صادر شده است واین تعداد لاستیک با حواله اداره کل راهداری استان و با نرخ مصوب توزیع می شود.

وی با اشاره به اینکه تامین و توزیع لاستیک مورد نیاز رانندگان ماشین های سنگین استان همچنان ادامه دارد: از نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در خصوص روند توزیع لاستیک خبر داد.

محمدپور افزود: توزیع کنندگان لاستیک حواله ای حق فروش خارج از حواله های صادر شده را نداشته و در صورت مشاهده، این سازمان با متخلفین برخورد قانونی و تحت عنوان عرضه خارج از شبکه خواهد داشت.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در پایان یاد آور شد: هم استانی های عزیز در صورت مشاهده هر گونه تخلف اقتصادی شامل گرانفروشی، عدم درج قیمت عدم صدور فاکتور، تقلب و ... می توانند موارد را به تلفن ۱۲۴ اعلام کنند.