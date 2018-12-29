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۸ دی ۱۳۹۷، ۱۳:۱۰

مقام روسی:

تسلط سوریه بر مرزهایش با عراق، تهدیدات داعش را کاهش می‌دهد

تسلط سوریه بر مرزهایش با عراق، تهدیدات داعش را کاهش می‌دهد

نماینده دائم روسیه در سازمان ملل معتقد است که تسلط نیروهای سوری بر مرزهای مشترک با عراق موجب کاستن از شدت تهدیدات داعش می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «واسیلی نبنزیا» نماینده دائم روسیه در سازمان ملل اظهارنظر جدیدی را در خصوص تحولات سوریه مطرح کرده است.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص گفته است:  تسلط نیروهای سوری بر مرزهای مشترک با عراق موجب کاستن از شدت تهدیدات داعش می شود.

گفتنی است، در حال حاضر ارتش سوریه تلاش زیادی می کند تا به طور کامل بر مرزهای مشترک خود با عراق مسلط شده و خط تکفیری ها را دور کند.

طبق اعلام قبلی، در این میان، هماهنگی و همگرایی سطح بالایی میان بغداد و دمشق برای برقراری ثبات در مرزهای مشترک، وجود دارد.

کد مطلب 4498298

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