روح حماسه نهم دی باید در اذهان جامعه ماندگار شود

به گزارش خبرگزاری مهر از شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، در این بیانیه عنوان شده است؛ « یوم الله نهم دی تصویر واقعی قدرت نظام جمهوری اسلامی و جلوه ای از سد نفوذ مقابل دشمن بود. در یوم الله ۹ دی، دست قدرت خدا در دفاع کامل از نظام و حریم ولایت بیرون آمده و انقلاب اسلامی را در مسیر خودش مستحکم تر از قبل قرار داد. نهم دی به عنوان قله افتخارات ملت در هشت ماه جنگ نرم و عملیات روانی دشمن و به عنوان نقطه عطفی در راستای نمایش اتحاد و انسجام ملت بزرگ ما حول محور ولایت فقیه در تاریخ انقلاب اسلامی به ثبت رسید و برای همیشه در تاریخ ماندگار شد.

در سالگرد حماسه ماندگار و تاریخی نهم دی، عظمت آن حماسه عظیم و باشکوه بیش از پیش بر همگان آشکار شده و زوایای کمتر پیدای آن، بیشتر مورد تحقیق و مداقه مورخان، محققان، پژوهشگران و بررسی و کنکاش مردم بصیرتمند ایران قرار گرفته و بایستی به بازخوانی علل و عوامل، زمینه‌ها، آثار و پیامدها و پیام‌های آن، بیش از گذشته پرداخت تا روح آن حماسه برای همیشه در دل‌ها و اذهان زنده و جاودان بماند.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان مرکزی در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ضمن گرامیداشت سالروز حماسه نهم دی و دعوت به پاسداشت هر چه با شکوه تر این حماسه ماندگار، از آحاد جامعه، اقشار و مدافعان انقلاب اسلامی بالاخص ملت شریف و انقلابی استان مرکزی می‌خواهد تا با افزایش سطح بینش و بصیرت دینی و سیاسی خود و تبعیت از ولایت فقیه در حراست از انقلاب اسلامی و دستاوردهای سترگ آن کوشا بوده و با حفظ وحدت و انسجام، نقشه‌های شوم دشمنان را نقش بر آب نموده و با آرمان‌های والای شهدا و امام شهیدان تجدید میثاق کنند.

مراسم بزرگداشت سالروز حماسه نهم دی (روز ملی بصیرت و تجدید میثاق با ولایت) در ۱۰۰ نقطه شهری و روستایی استان مرکزی برگزار خواهد شد و در شهر اراک نیز در روز یکشنبه از ساعت ۱۰صبح با سخنرانی سردار سرتیپ دوم پاسدار، حمیدرضا مقدم فر، مشاور فرهنگی و رسانه ای فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برگزار می گردد.»