به گزارش خبرنگار مهر، سید امید قاسمی ظهر امروز شنبه در جمع خبرنگاران از آغاز تکمیل زیرساخت های گردشگری غار «کوگان» خبر داد و اظهار داشت: به منظور تکمیل زیر ساخت های گردشگری در غار «کوگان» و پس از رایزنی های صورت گرفته مبلغ ۲۵۰۰ میلیون ریال برای تکمیل زیرساخت های موجود تخصیص یافت.

وی افزود: تکمیل پله های دسترسی، احداث سکوی تفریحی و آلاچیق، اصلاح و ترمیم پله های موجود و محوطه سازی در اطراف غار کوگان از جمله اقداماتی عمرانی است که به منظور تکمیل زیرساخت های گردشگری در این سایت در حال انجام است.

مهدی بهاروند معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان نیز زمان اتمام این پروژه را پایان اسفند سال جاری دانست و گفت: در سال گذشته نیز مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال برای تکمیل و بهسازی سرویس بهداشتی موجود در کنار غار کوگان هزینه شده است.

بر اساس این گزارش، غار تاریخی کوگان یکی از غارهای دست کند لرستان بوده که به شماره ۲۶۶۰ و تاریخ ۱۳۸۷/۱۲/۲۵ در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.