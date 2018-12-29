تداوم مراحل مرمتی مسجد تاریخی کریم خان تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی آبدار ظهر امروز شنبه در خصوص مراحل تکمیلی مرمت مسجد تاریخی کریم خان تبریز به خبرنگاران اظهار کرد: مسجد کریم خان یکی از مهم ترین مساجد تاریخی تبریز به شمار می رود که در بافت تاریخی شهر قرار گرفته و طی چند سال اخیر مراحل مرمت آن همزمان با اجرای پروژه قطارشهری در حال انجام است.

وی مرمت نماهای جانبی مسجد، مرمت طاقها و ستون های داخلی مسجد، بازسازی ورودی و هشتی و کفش کن مسجد، سبک سازی پشت بام و ساماندهی پشت بام به صورت امانی با همکاری هیئت امنا مسجد را از جمله عملیات مرمتی انجام شده طی مراحل گذشته عنوان کرد.

مدیرکل میراث فرهنگی استان در ادامه با اشاره به مستمر بودن مراحل مرمتی این مسجد تاریخی طی چندین ساله گذشته گفت: قسمت اعظمی از عملیات مرمتی این مسجد در سال ۹۶ با اعتباری بالغ ۳۰۰ میلیون تومان صورت گرفته و در سال جاری نیز در ادامه این عملیات به منظور تکمیل فرآیند پروژه مرمتی مسجد کریمخان مراحل تکمیل تاسیسات مکانیکی، کف سازی داخلی مسجد با اعتباری بالغ بر ۹۶ میلیون تومان در حال انجام است.

آبدار در پایان با بیان اینکه مراحل مرمت و بازسازی این مسجد تاریخی در مراحل پایانی قرار دارد، گفت: سال آینده با اجرای بخش دیگری از مراحل اعم از کف سازی حیاط و اجرای دیوار محوطه مسجد و همچنین اجرای حوض سنگی در حیاط مسجد، مرمت این مسجد تاریخی به پایان خواهد رسید.