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۸ دی ۱۳۹۷، ۱۳:۳۶

با وجود بارش برف و برودت هوا

باند فرودگاه بین‌المللی شهید مدنی تبریز باز است

باند فرودگاه بین‌المللی شهید مدنی تبریز باز است

تبریز- مدیرکل فرودگاه‌های آذربایجان شرقی گفت: باند فرودگاه بین‌المللی شهید مدنی تبریز با وجود بارش برف و برودت هوا باز است.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی صفایی ظهر امروز شنبه در جمع خبرنگاران گفت: پروازهای فرودگاه تبریز با وجود بارش برف برقرار است و مشکلی در این خصوص نداریم.

وی با تاکید بر اینکه هم اکنون پروازهای ورودی و خروجی فرودگاه تبریز برقرار است، گفت: باند فرودگاه باز بوده و پرسنل فرودگاه در تلاش هستند تا همه پروازها طبق ساعت اعلام شده قبلی انجام شود.

وی سپس گفت: همه پروازهای امروز و بامداد شنبه انجام شده و هیچ اختلالی نداریم.

صفایی در خصوص تاخیرهای پروازهای امروز از فرودگاه بین المللی شهید مدنی تبریز نیز اظهار داشت: تنها دو پرواز شرکت آتا به علت مشکلات عملیاتی خود شرکت با تأخیر انجام شده است و بقیه پروازها سر ساعت انجام شد.

کد مطلب 4498325

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