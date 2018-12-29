به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی صفایی ظهر امروز شنبه در جمع خبرنگاران گفت: پروازهای فرودگاه تبریز با وجود بارش برف برقرار است و مشکلی در این خصوص نداریم.

وی با تاکید بر اینکه هم اکنون پروازهای ورودی و خروجی فرودگاه تبریز برقرار است، گفت: باند فرودگاه باز بوده و پرسنل فرودگاه در تلاش هستند تا همه پروازها طبق ساعت اعلام شده قبلی انجام شود.

وی سپس گفت: همه پروازهای امروز و بامداد شنبه انجام شده و هیچ اختلالی نداریم.

صفایی در خصوص تاخیرهای پروازهای امروز از فرودگاه بین المللی شهید مدنی تبریز نیز اظهار داشت: تنها دو پرواز شرکت آتا به علت مشکلات عملیاتی خود شرکت با تأخیر انجام شده است و بقیه پروازها سر ساعت انجام شد.