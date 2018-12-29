لزوم تبیین اهمیت حماسه ۹ دی از زبان هنر و فرهنگ

امین مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت حماسه نهم دی ماه در تاریخ انقلاب اسلامی ایران، گفت: حماسه نهم دی ماه یکی از مهمترین مقاطع در تاریخ انقلاب اسلامی ایران است و به همین دلیل تبیین هر چه بهتر این رویداد مهم یکی از ضرورت های فعلی جامعه است.

وی ادامه داد: این حماسه در کنار جنبه های مختلف خود در بخش فرهنگی بسیار مورد توجه بود که برای رسیدن به درستی این موضوع باید به گذشته رجوع کنیم و انقلاب اسلامی را به عنوان یک پدیده مهم فرهنگی مورد بررسی قرار داد تا اهمیت و جایگاه این مهم نیز بهتر درک شود.

رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی ایران ضمن اشاره به توطئه های بی پایان دشمنان با نظام اسلامی در مقاطع مختلف تاریخی، افزود: سال ۸۸ نهایت و اوج دشمنی ها با انقلاب اسلامی از سوی کشورهای غربی بود که البته در سایه بصیرت و دوراندیشی مردم و حرکت در مسیر رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی به زمینه برای نمایش قدرت انقلاب اسلامی تبدیل شد.

وی یادآور شد: دشمن موضوع انتخابات را یک بهانه قرار داد تا تمامی توطئه های خود در این قالب دنبال کند و البته متاسفانه عده ای نیز در این مسیر فریب خورده و با دشمن همراه شدند ولی همانند دیگر صحنه های دفاع از انقلاب و نظام اسلامی، مردم پای کار آمده و در نهایت حماسه ۹ دی ماه به عنوان یکی از مهمترین مقاطع در تاریخ انقلاب اسلامی ایران شکل گرفت.

مرادی به مهمترین نتایج حاصل از حماسه ۹ دی ماه برای کشورمان اشاره کرد و گفت: در حادثه ۹ دی چندین اتفاق افتاد که مهمترین آن میثاق با ولایت و بصیرت و همچنین درک مردم در شناخت توطئه های دشمنان بود.

وی ادامه داد: نتیجه دیگر از این حماسه فهماندن این واقعیت به دشمنان انقلاب بود که مردم به این انقلاب وفادارند و البته در کنار این مهم و در بعد دیگر تأکید بر فرهنگ عاشورایی و دینداری این ملت بود که تا متوجه عمق نگاه دشمن جهت ضربه زدن به اعتقادات مردم شدند با تمام سلایق و دیدگاه های سیاسی موجود متحد شدند و به میدان آمدند و نظام اسلامی را بیمه کردند.

رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کردستان با بیان اینکه حماسه ۹ دی جزء آن دسته اتفاقاتی ا ست که مختص یک حزب، جناح، گروه و یک دسته نیست، افزود: بلکه متعلق به تمام ملت ایران است و ماندگاری و ثبت تاریخی آن هم به این دلیل است. بنابراین اینکه ما بگوییم حماسه ۹ دی را فلان جریان ودسته هدایت کرد و یا می کند امری به واقع نادرست و ترفندی دیگر از سوی دشمنان است.

وی با اشاره به فعالیت ها و برنامه های حوزه هنری در خصوص این حماسه و دیگر فعالیت های صورت گرفته در این بخش، اظهار داشت: حوزه هنری به عنوان امید هنر انقلاب رسالت سنگینی را برعهده دارد که بخش اعظم آن در بعد ملی در حال انجام است که از طریق دفتر فرهنگ و مطالعات پایداری پیگیری می شود و آن هم ضبط و ثبت وقایع این دوران بوده که در قالب مجموعه های در اختیار مردم قرار می گیرد.

رئیس حوزه هنری کردستان گفت: در بخش دیگر خلق آثار هنری در بخش های مختلف است که بسیاری از آن ها انجام گرفته و یا در حال انجام است که از آن جمله می توان به برپایی نمایشگاه های هنری با این موضوع، تولید نماهنگ های مختلف و برگزاری ویژه برنامه های مناسبتی در کنار حضور در مراسم های برگزار شده را عنوان کرد.