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۸ دی ۱۳۹۷، ۱۳:۴۰

در گفتگو با مهر عنوان شد:

لزوم تبیین اهمیت حماسه ۹ دی از زبان هنر و فرهنگ

لزوم تبیین اهمیت حماسه ۹ دی از زبان هنر و فرهنگ

سنندج – رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کردستان خواستار تبیین اهمیت و جایگاه حماسه نهم دی ماه از زبان هنر به عنوان یک اولویت شد.

امین مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت حماسه نهم دی ماه در تاریخ انقلاب اسلامی ایران، گفت: حماسه نهم دی ماه یکی از مهمترین مقاطع در تاریخ انقلاب اسلامی ایران است و به همین دلیل تبیین هر چه بهتر این رویداد مهم یکی از ضرورت های فعلی جامعه است.

وی ادامه داد: این حماسه در کنار جنبه های مختلف خود در بخش فرهنگی بسیار مورد توجه بود که برای رسیدن به درستی این موضوع باید به گذشته رجوع کنیم  و انقلاب اسلامی را به عنوان یک پدیده مهم فرهنگی مورد بررسی قرار داد تا اهمیت و جایگاه این مهم نیز بهتر درک شود.

رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی ایران ضمن اشاره به توطئه های بی پایان دشمنان با نظام اسلامی در مقاطع مختلف تاریخی، افزود: سال ۸۸ نهایت و اوج دشمنی ها با انقلاب اسلامی از سوی کشورهای غربی بود که البته در سایه بصیرت و دوراندیشی مردم و حرکت در مسیر رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی به زمینه برای نمایش قدرت انقلاب اسلامی تبدیل شد.

وی یادآور شد: دشمن موضوع انتخابات را یک بهانه قرار داد تا تمامی توطئه های خود در این قالب دنبال کند و البته متاسفانه عده ای نیز در این مسیر فریب خورده و با دشمن همراه شدند ولی همانند دیگر صحنه های دفاع از انقلاب و نظام اسلامی، مردم پای کار آمده و در نهایت حماسه ۹ دی ماه به عنوان یکی از مهمترین مقاطع در تاریخ انقلاب اسلامی ایران شکل گرفت.

مرادی به مهمترین نتایج حاصل از حماسه ۹ دی ماه برای کشورمان اشاره کرد و گفت: در حادثه ۹ دی چندین اتفاق افتاد که مهمترین آن میثاق با ولایت و  بصیرت و همچنین درک مردم در شناخت توطئه های دشمنان بود.

وی ادامه داد: نتیجه دیگر از این حماسه فهماندن این واقعیت به دشمنان انقلاب بود که مردم به این انقلاب وفادارند و البته در کنار این مهم و در بعد دیگر تأکید بر فرهنگ عاشورایی و دینداری این ملت بود که تا متوجه عمق نگاه دشمن جهت ضربه زدن به اعتقادات مردم شدند با تمام سلایق و دیدگاه های سیاسی موجود متحد شدند و به میدان آمدند و نظام اسلامی را بیمه کردند.

رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کردستان با بیان اینکه حماسه ۹ دی جزء آن دسته اتفاقاتی ا ست که مختص یک حزب، جناح، گروه و یک دسته نیست، افزود: بلکه متعلق به تمام ملت ایران است و ماندگاری و ثبت تاریخی آن هم به این دلیل است. بنابراین اینکه ما بگوییم حماسه ۹ دی را فلان جریان ودسته هدایت کرد و یا می کند امری به واقع نادرست و ترفندی دیگر از سوی دشمنان است.

وی با اشاره به فعالیت ها و برنامه های حوزه هنری در خصوص این حماسه و دیگر فعالیت های صورت گرفته در این بخش، اظهار داشت: حوزه هنری به عنوان امید هنر انقلاب رسالت سنگینی را برعهده دارد که بخش اعظم آن در بعد ملی در حال انجام است که از طریق دفتر فرهنگ و مطالعات پایداری پیگیری می شود و آن هم ضبط و ثبت وقایع این دوران بوده که در قالب مجموعه های در اختیار مردم قرار می گیرد.

رئیس حوزه هنری کردستان گفت: در بخش دیگر خلق آثار هنری در بخش های مختلف است که بسیاری از آن ها انجام گرفته و یا در حال انجام است که از آن جمله می توان به برپایی نمایشگاه های هنری با این موضوع، تولید نماهنگ های مختلف و برگزاری ویژه برنامه های مناسبتی در کنار حضور در مراسم های برگزار شده را عنوان کرد.

کد مطلب 4498327

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