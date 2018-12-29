خبرگزاری مهر ـ گروه استان‌ها: سال ۸۸ سالی سخت و نفس‌گیر برای ایران اسلامی بود سالی که پیچیده‌ترین فتنه‌ها در آن رقم خورد و البته ملت ایران با عبور از آزمونی بزرگ، آن را با سربلندی به انتها رساندند.

فتنه ۸۸ از ۲۲ خرداد و زمان برگزاری دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و شاید کمی قبل‌تر از آن کلید خورد و با کلیدواژه تقلب در انتخابات موجی از نا آرامی‌ها را در کشور به راه انداخت.

برخی که قبل از شمارش آرا نتایج را به نفع خود پیش‌بینی کرده بودند، با اعلام نتایج آرا، بر طبل تقلب کوبیدند و دشمن نیز که این داستان را از قبل نقشه‌ریزی کرده بود، شانتاژهای خود را به حدی رساند که ابتدا خیابان‌های پایتخت و بعد از آن دیگر شهرستان‌ها، محل لشکرکشی دو طرف انتخابات شده بود.

طرفداران کاندیدا های معترض ‌آنقدر این لشکرکشی‌های خیابانی را ادامه دادند و به تخریب و تهدید پرداختند تا تقویم به عاشورای حسینی رسید.

اتفاق عاشورای سال ۸۸ واقعیت و ماهیت فتنه‌ها را برملا کرد

گرچه واقعیت برای بسیاری از مردم روشن شده بود و تظاهرات خیابانی هر روز ریزش‌های بسیاری داشت تا جایی که دیگر فقط عده‌ای معلوم‌الحال در این دوره‌گردی‌های خیابانی حضور داشتند، اما همین عده نیز در عاشورای حسینی حرکتی انجام دادند که برای ملت ایران غیرقابل باور بود.

در این روز، عده‌ای در مقابل دسته‌های عزاداری در خیابان‌های تهران به رقص و پایکوبی و سر دادن شعارهایی پرداختند که عبور از خط قرمزها بود و این حرکات در واقع چهره واقعی خیابان‌گردهای خرابکاران را به نمایش گذاشت.

مردمی که تا آن روز گمان می‌کردند به دنبال رأی خود در خیابان‌ها به دنبال این افراد به راه افتاده‌اند، چهره واقعی این افراد را شناختند و به سرعت از آنها کناره‌گیری کردند و به تدریج در شهرهای مختلف راهپیمایی‌هایی مبنی بر اعلام انزجار از این حرکات و حمایت از رهبری و نظام اسلامی شکل گرفت.

مردمان حسینیه ایران پیشقراولان حماسه ۹ دی

یزدی‌ها پیشقراول این راهپیمایی بودند و مردمانی که یکی از ویژگی‌ها و شاخص‌های خود و شهرشان، حسینیه ایران و ارادت ویژه به اباعبدالله الحسین (ع) است، در برابر این وقاحت تاب نیاوردند و هشتم دی‌ماه با اجتماعی عظیم در امیرچخماق، میدان حماسه‌های یزد، گردهم آمدند و فتنه‌گران را محکوم کردند.

هتک حرمت و توهین افراد معلوم‌الحال به ابا عبدالله الحسین (ع) به قدری برای مردم یزد گران آمده بود که عده زیادی کفن‌پوش پیشاپیش صفوف به هم پیوسته حرکت می‌کردند و در میان آنها افرادی که به طور مشخص رأی آنها به فردی جز رئیس جمهور منتخب بود،‌ نیز دیده می‌شدند زیرا آنها دریافته بودند که اصل این فتنه ربطی به انتخابات نداشته و انتخابات و بهانه تقلب در آن، سنگ‌بنایی برای براندازی نظام بوده است.

یزدی‌ها هم در هشتم دی‌ماه و هم در نهم دی‌ماه در راهپیمایی‌های گسترده شرکت کردند و یک بار دیگر تجدید میثاقی با رهبر معظم انقلاب انجام دادند و این حماسه در واقع به قدری بصیرانه و در زمان مناسبی رخ داد که طومار فتنه‌گران را در هم پیچید.

حضور کفن‌پوش مردم و مسئولان یزد در حماسه ۹ دی

جانشین شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان یزد در مورد حماسه ۹ دی به خبرنگار مهر گفت: حماسه عاشورایی، ماندگار و درس‌آموز ۹ دی، میثاق با ولایت بود و مردم بصیر و زمان‌شناس یزد هم در ۹ دی و هم هشتم دی‌، اجتماعی بزرگ در امیرچخماق تشکیل دادند تا حمایت بی‌دریغ خود را از ولی‌فقیه زمان به نمایش بگذارند.

سعید زارع افزود: ملت ایران و کشور اسلامی ما هشت ماه اسیر فتنه بود و فتنه ۸۸ یکی از پیچیده‌ترین فتنه‌های زمان بود اما با عنایت خدا و توسل به اهل بیت (ع) این فتنه نقش برآب و دست دشمنان برای مردم ایران رو شد.

حماسه ۹ دی پادزهر فتنه ۸۸ بود

وی با اشاره به اینکه مردم یزد کفن‌پوش در اجتماع ۹ دی شرکت کردند، یادآور شد: در میان بسیاری از کفن‌پوشان، چهره‌های شهر نیز به چشم می‌خورد زیرا خون همه از پیر و جوان، مسئول و مردم، در برابر بی احترامی که به امام حسین (ع) و دسته‌های عزاداری در روز عاشورا به جوش آمده بود و آمده بودند تا این اقدام را محکوم کنند.

زارع ادامه داد: این گردهمایی به‌هنگام و بصیرت مردم باعث شد تا این حضور پادزهر فتنه هشت ماهه ۸۸ باشد، فتنه‌ای که طرح براندازی داشت و توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی و دیگر دولت‌های متخاصم طرح‌ریزی شده بود.

جانشین شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان یزد از حماسه ۹ دی به عنوان انقلاب سوم یاد کرد و گفت: انقلاب اول ملت ایران، انقلاب در برابر استبداد، انقلاب دوم آنها در برابر استکبار و انقلاب سوم آنها در برابر فتنه بود و در واقع حماسه ۹ دی، انقلاب سوم برای تحکیم پایه‌های انقلاب بود.

حماسه‌ای که نتیجه بصیرت نسل سوم انقلاب بود

این راهپیمایی در واقع حماسه‌ای بود که فتنه ۸۸ را ریشه‌کن کرد و به همین دلیل می‌توان گفت که حماسه ۹ دی، نتیجه بصیرت و عمل به موقع نسل سوم انقلاب بود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد نیز در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: مردم یزد در حماسه ۹ دی نشان دادند که بصیرت و زمان‌شناسی خوبی دارند و به خوبی می‌توانند وقایع را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند.

حجت‌الاسلام سید محمدشریف حسینی کوهستانی خاطرنشان کرد: دشمنان ما همواره در پی ایجاد فتنه و ‌آشوب در کشورمان بوده‌اند اما فتنه ۸۸ بسیار پیچیده بود و دشمن با استفاده از رسانه‌های خود و عواملی که در میان فتنه‌گران نفوذ داده بود، تلاش می‌کرد از بلوای ایجاد شده برای تحقق هدف خود استفاده کند اما مردم با خلق حماسه ۹ دی، رویای شیرین دشمنان اسلام و انقلاب را به کابوسی تمام نشدنی تبدیل کردند.

دشمن این‌بار در پی طرح‌ریزی فتنه اقتصادی است

وی افزود: دشمن هر زمانی به دنبال طرح‌ریزی فتنه‌ای جدید است و نباید از اقدام او تعجب کرد بلکه باید با بصیرت و آگاهی، وحدت و انسجام و از همه مهم‌تر اطاعت از رهبری بر این فتنه‌ها فائق آمد.

حسینی کوهستانی یادآور شد: امروز بعد از گذشت حدود ۱۰ سال از آن وقایع، دشمن این بار فتنه اقتصادی را طرح‌ریزی کرده و تلاش می‌کند با ایجاد نارضایتی در مردم، موجی از اعتراض و هجمه و تفرقه میان ملت و دولت ایجاد کند اما ملت ما باید بصیر و آگاه با این مسئله برخورد کند و دولت نیز باید تلاش بیشتری برای کنترل وضعیت موجود داشته باشد.

منزلگاه چهلم انقلاب و ضرورت شناخت کامل از دشمن

امروز در منزلگاه چهلم انقلاب اسلامی و در نهمین سالگرد حماسه ۹ دی به عنوان انقلاب سوم ملت ایران، همه باید در مسیر آگاهی بخشی و بصیرت‌افزایی جامعه گام برداریم تا بتوانیم در زمان مناسب به شناخت واقعیت‌هایی که در جامعه رخ می‌دهد برسیم و آگاه باشیم که کشور ما هرگز از گزند فتنه و فتنه‌گران در امان نیست و نقشه‌ریزی‌های بی‌امان آنها برای از پای درآوردن نظامی که قدرت پوشالی آنها را از بین برد، تمامی ندارد.