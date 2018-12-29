امکان خرید بلیط قطار خارجی با کارت شتاب فراهم شد

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، اما بسیاری از هموطنان ما به علت عدم داشتن کارت‌های اعتباری خارجی مانند ویزا و مستر، امکان خرید مستقیم بلیط قطار خارجی را نداشته اند و برا یخرید گاها مجبور بودند از طریق دوستان و آشنایان اقدام کنند و یا با صرف هزینه بالا از طریق واسطه‌ها و یا مجبور به خرید بلیط هواپیما خارجی به جای بلیط قطار بودند.

فلایتیو به عنوان اولین آژانس آنلاین مسافرتی در ایران این مژده را به مخاطبان خود می‌دهد که از این طریق بتوانند با کارت شتاب، بلیط قطار خارجی را خریداری کنند. این مساله به کاهش هزینه های سفر و سهولت در سفر شده است.

مسافران با مراجعه به وب‌سایت فلایتیو این امکان را خواهند داشت تا بلیط قطارهای داخلی کشورهای آمریکای شمالی، اروپایی و آسیایی را به بهترین قیمت تهیه کنند. فلایتیو به عنوان نماینده رسمی خطوط راه آهن خارجی در ایران با ارایه بلیط دست اول و بدون واسطه، بهترین قیمت رقابتی را در اختیار شما قرار می‌دهد.

همچنین فلایتیو به عنوان نماینده رسمی بیش از ۴۰۰ هزار هتل در سراسر جهان علاوه بر قطار خارجی امکان رزرو هتل خارجی با کارت شتاب را فراهم کرده و با پشتیبانی ۲۴ ساعته واقعی حتی در ایام تعطیل در خدمت هموطنان عزیز خواهد بود.

با فلایتیو بیشتر آشنا شوید

فلایتیو، سامانه رزرو و خرید بلیط هواپیما، قطار و هتل است که در سال ۱۳۹۴ با ارائه نسخه آزمایشی خود شروع به کار کرد و طی همان سال نیز زیرساخت های خود را گسترش داد. این روند رشد و پیشرفت در فلایتیو سبب شد که در خرداد ماه سال ۱۳۹۵ نسخه اولیه فلایتیو به صورت رسمی راه اندازی شود.

در حال حاضر سایت و اپلیکیشن فلایتیو در حال خدمت رسانی در حوزه گردشگریست و کاربران می توانند خرید بلیط هواپیما، خرید بلیط قطار و رزرو هتل خود را از سراسر جهان به راحتی و امنیت کامل با فلایتیو انجام دهند. این در حالیست که فلایتیو رتبه اول فروش بلیط خارجی در ایران را به خود اختصاص داده است.

برخی از ویژگی‌های فلایتیو

ارائه بلیط دست اول بدون هزینه اضافه

امکان رزرو رایگان بلیط هواپیما خارجی و بیش از ۴۰۰ هزار هتل سراسر جهان

امکان خرید بلیط قطار خارجی از سراسر جهان

دسترسی آسان و سادگی در مراحل رزرو و خرید

امکان رزرو هتل سراسر جهان با کارت شتاب

۵۲ سال تجربه شرکت خدمات مسافرتی (دورپرواز)

ارائه ضمانت ویژه برای بلیط های سیستمی و چارتر

پشتیبانی ۲۴ ساعته واقعی در ۳ شیف حتی روزهای تعطیل

تضمین بهترین قیمت برای بلیط هواپیما، قطار و رزرو هتل

نماینده رسمی همه ایرلاین های داخلی و خارجی، حتی خطوط داخلی دیگر کشورها

ارائه خدمات گردشگری متفاوت؛ امکان برنامه ریزی برای سفر با انتخاب بازه زمانی، نوع بلیط و هتل

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