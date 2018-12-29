نقش آیت الله جعفری در ۹ دی کرمان/خروش کرمانی ها در حسینیه ثارالله

خبرگزاری مهر – گروه استان ها: در سال ۸۸ بعد از ماهها اغتشاش در استانهای مختلف کشور که به صورت محدود در استان کرمان نیز روی داد مردم در مقابل فتنه گران ایستادند، بعد از اینکه اغتشاش گران به ارزشهای انقلاب و اسلام به خصوص در روز عاشورا جسارت کردند مردم استان کرمان به صحنه آمدند.

امام جمعه موقت کرمان آیت الله سید یحیی جعفری در کنار آیت الله علم الهدی امام جمعه مشهد در نطق های آتشین خود در خطبه های نماز جمعه مردم را در مقابل اقدامات معاندان نظام هوشیار کردند.

افرادی که در راهپیمایی و تجمع مردم کرمان در روز ۹ دی حضور داشتند هنوز هم شور و اطمینان مردم را در محکوم کردن فتنه گران به یاد دارند

افرادی که در راهپیمایی و تجمع مردم کرمان در روز ۹ دی حضور داشتند هنوز هم شور و اطمینان مردم را در محکوم کردن فتنه گران به یاد دارند، آن روز حماسی را مداحی به یاد ماندنی مداح اهل بیت و سخنرانی روشنگرانه و بی پرده آیت الله جعفری تکمیل کرد.

مردم کرمان از کوچک و بزرگ در باغ ملی کرمان تجمع کردند، تعداد بسیار زیاد بود و به سادگی می شد چهره های مختلف سیاسی را در بین مردم دید. شعار مردم یک چیز بود وحدت، یکپارچگی و مقابله با هر چیزی که ارزشهای مردم را زیر سوال می برد. مردم راهپیمایی را شروع کردند و هر لحظه در طول مسیر برتعداد مردم افزوده می شد. در نهایت راهپیمایان بعد از گذر از مقابل شورای شهر به حسینه ثارالله رسیدند.

شور آفرینی در حسینه ثارالله

حسینه ثارالله مرکز عزاداری مردم کرمان در روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی بود در اینجا بود که کدخدایی مداح اهل بیت حماسی ترین مداحی خود را انجام داد و شور مردم را دوچندان کرد.

سینه زنی عزاداران حسینی که از توهین اغتشاش گران به امام حسین به خشم آمده بودند بیشتر شد و علم هایی که در مقابل چشم مردم برافراشته شد فضا را عاشورایی کرد.

سینه زنی عزاداران حسینی که از توهین اغتشاش گران به امام حسین به خشم آمده بودند بیشتر شد و علم هایی که در مقابل چشم مردم برافراشته شد فضا را عاشورایی کرد

در همین زمان بود که آیت الله سید یحیی جعفری سخنرانی خود را آغاز کرد و خواستار برخورد جدی مسئولان با مسببان اغتشاشات شد و مواضع انقلابی اش تیتر یک رسانه های ملی شد پس از سخنرانی امام جمعه وقت کرمان بیانیه مردم نیز قرائت شد و به اینگونه بود که طومار فتنه گران در کرمان پیچیده شد.

یکی از شهروندان کرمانی در این خصوص به خبرنگار مهر می گوید: مردم کرمان از قبل از پیروزی انقلاب نشان دادند مشی و راهی ارزشمدار دارند و حادثه ای که در مسجد جامع کرمان روی داد و مسجد به آتش کشیده شد و مقاومت مردم به دشمنان اسلام نشان داد این مردم در دفاع از آرمانهایشان پا پس نمی کشند.

محمد ایرانمنش افزود: بعد از آن در روزهای مختلف انقلاب این مردم در همه سختی ها در کنار مسئولان بودند همچنین چهره های ارزشمندی از استان کرمان در سطوح بالای ملی به خدمت رسانی به انقلاب پرداختند.

مردم کرمان آماده حماسه آفرینی هستند

وی گفت: نماد مردم کرمان سردار سلیمانی، آیت الله هاشمی و آیت الله جعفری، آیت الله موحدی کرمانی، شهید باهنر و ... هستند و مردم در این مسیر ثابت قدم هستند.

احمد رضایی دیگر شهروند کرمانی بیان کرد: هنوز هم مردم حماسه آفرینی های رزمندگان لشکر ثارلله را به یاد دارند و صدها نفر از شهیدان مدافع حرم از کرمان هستند در سال ۸۸ هم علیرغم اغتشاشات در استانهای مختلف میزان اغتشاشات در شهر کرمان بسیار محدود بود اما به هر صورت ضد انقلاب همیشه آماده ضربه زدن به ارزشهای مردم است و در گوشه و کنار اغتشاش های سطحی انجام می شد.

افتخار ما در آن روزها آیت الله جعفری بود که همزمان با آیت الله علم الهدی پرچم مبارزه با فتنه را برداشت

وی افزود: اکثر مردم کرمان در سال ۸۸ وارد این مباحث نمی شدند و نگران نظاره گر وضعیت بودند و در نهایت وقتی دیدند در روز عاشورا به مقدسات توهین شد و بعد از سخنرانی رهبر انقلاب وارد عمل شدند و اجازه ندادند وضعیت ادامه پیدا کند و فتنه گران را سر جایشان نشاندند، افتخار ما در آن روزها آیت الله جعفری بود که همزمان با آیت الله علم الهدی پرچم مبارزه با فتنه را برداشت.

زهرا محمدی دیگر شهروند کرمانی است که به خبرنگار مهر می گوید: آن روز به همراه دو فرزندم در راهپیمایی حضور پیدا کردم، آن روز را هیچ زمان فراموش نمی کنم، شور و هیجان مردم خیلی زیاد بود همه چیز مانند روزهای پیروزی انقلاب بود.

وی گفت: همه مردم با تمام وجود آمده بودند و می خواستند جلوی فتنه گران را بگیرند، همه نگران بودند که جریان فتنه امنیت کشور را مخدوش نکنند و همه برای بیعت با انقلاب آمده بودند.

وی با اشاره به اینکه خانواده شهدا عکس عزیزانشان را به دست داشتند گفت: ما در طول سالها جنگ خون عزیزانمان را صرف کردیم که ارزشهای ما در جامعه جاری شود نه اینکه عده ای بیرق امام حسین(ع) را آتش بکشند، فتنه گران با افکار مردم فاصله خیلی زیاد داشتند.

حسینیه ثارلله بار دیگر میزبان عاشوراییان می شود

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کرمان گفت: همزمان با سراسر کشور، حماسه نهم دی ماه با حضور پرشور مردم برگزار خواهد شد.

مهدی صدفی بیان کرد: مراسم نهم دی ماه در کرمان همزمان با سراسر کشور راس ساعت ۱۰ صبح آغاز خواهد شد.

صدفی افزود: سخنران این مراسم حجت الاسلام والمسلمین حاج شیخ علی شیرازی نماینده ولی فقیه در نیروی زمینی قدس سپاه خواهد بود.

وی بیان داشت:این مراسم امسال نیز در مقابل حسینیه ثارلله کرمان برگزار خواهد شد.

صدفی همچنین با اشاره به اینکه این سخنرانی مراسم در این محل برگزار می شود افزود: بعد از سخنرانی، تجمع مردم در مصلای امام علی (ع) شهر کرمان نیز برگزار خواهد شد.

حضور مردم توطئه را خنثی کرد

عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی در خصوص ۹ دی ماه در گفتگویی عنوان کرد: حضور آگاهانه، غیرتمندانه و مقتدرانه مردم در ۹ دی خنثی‌کننده همه توطئه‌های داخلی و خارجی بود و مردم نشان دادند تا پای جان دست از حمایت از ولایت فقیه نمی‌کشند.

احمدعلی مقدم اظهار داشت: تاریخ آیینه عبرت است و مرور و بازخوانی وقایع، بازیگران و ریشه‌های جریانات آن می‌تواند کمک بزرگی برای جلوگیری از تکرار حوادث تلخ کند از این رو با بازخوانی فتنه سال ۸۸ ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی افزود: فتنه‌گران در آن سال ط هشت ماه با به آشوب کشیدن کشور هزینه‌های زیادی را به نظام تحمیل کردند و به جای اعتراض از مجرای قانونی با اردوکشی اعتراض خود را به کف خیابان کشاندند.

دبیر حزب مؤتلفه اسلامی استان کرمان گفت: با مطالعه تاریخ انقلاب‌های رنگین درمی‌یابیم که سران آن ها؛ کلمه رمزی برای شورش خود بر می‌گزینند که در اینجا تقلب کلمه رمز برای تغییر نظام بود و با تأسف بسیاری از خواص بی‌بصیرت در این آزمون سنجش میزان تعلق خاطر به ارزش‌های نظام مردود شدند.

دبیر جبهه پیروان خط امام و رهبری استان کرمان تصریح کرد: عاملان فتنه که به تعبیر مقام معظم رهبری از روی دنیاطلبی دندان‌های از کینه از نظام را به هم فشرده و با زیر سؤال بردن اصل ولایت فقیه، اقدام به این عمل شنیع کردند، تا اینکه بی‌پروایی و اباحه‌گری فتنه‌گران در روز عاشورای سال ۸۸ به اوج خود رسید و با هتک حرمت و وهن به اهل بیت با برپایی جشن در این روز، احساسات مذهبی مردم را جریحه‌دار و کاسه صبر مردم را لبریز کردند.

مردم کرمان فردا بار دیگر در مراسم ۹ دی ماه شرکت می کنند و این بار هم در حالیکه آمریکا سعی دارد با اعمال تحریمهای بی سابقه مردم را تحت فشار قرار دهد پشتیبانی خود را از انقلاب اعلام می کنند.