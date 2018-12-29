  1. استانها
  2. ایلام
۸ دی ۱۳۹۷، ۱۳:۴۶

استاندار ایلام:

سامانه گرمسیری تولید محصولات کشاورزی را در ایلام متحول می کند

سامانه گرمسیری تولید محصولات کشاورزی را در ایلام متحول می کند

ایلام - استاندار ایلام گفت: طرح سامانه گرمسیری تولید محصولات کشاورزی را در ایلام متحول می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی روز شنبه در نشست هماهنگی سامانه گرمسیری با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی اظهار کرد: خوشبختانه روند اجرای این پروژه بخوبی پیش می رود.

وی افزود: هم اکنون سطح زیرکشت اراضی آبی استان ۷۵ هزار هکتار است که با اجرای سامانه گرمسیری۱۱۰ هزار هکتار به اراضی آبی استان ایلام در سال جاری اضافه می شود.

استاندار ایلام از تلاش های خوب و ارزنده وزارت جهاد کشاورزی وزارت نیرو در استان تشکر کرد و گفت: امروز این دو وزارتخانه مهم با همکاری هم کارهای بسیار بزرگی در قالب سامانه گرمسیری و طرح احیاء زمین های کشاورزی در دست اجرا دارند.

وی افزود: امروز طرح های سامانه گرمسیری و احیاء و جنگل ها و مراتع و پروژه های آبخیز داری در حد وسیعی در حال اجرا است و این مهم افق روشنی در پیش روی استان ترسیم کرده است و می تواند نقش حائز اهمیتی در توسعه استان و ایجاد اشتغالزایی داشته باشد.

استاندار ایلام تاکید کرد: همه دستگاه ها کمک کنند خدمت بزرگی که دولت در استان ایلام انجام داده است به ثمر نشیند.

کد مطلب 4498339

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها