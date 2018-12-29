امسال آتش نشانی همدان ۳۱۶ تاییدیه طرح ایمنی ساختمان صادر کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا بیاناتی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه آتش نشانان همدانی از آغاز سال جاری تا پایان آذر ماه ۳ هزار و ۲۳۳ عملیات اطفاء حریق، امداد ونجات و احتیاط حریق و حوادث انجام داده اند، گفت: از آغاز سال تا پایان آذرماه ۹۷ تعداد ۱۲۴ هزار و ۶۱۱ تماس با سامانه ۱۲۵ همدان برقرار شده است.

وی گفت: از مجموع تماس های برقرار شده ۳ هزار و ۱۳۸ مورد منجر به عملیات شده، ۴ هزار و ۷۷۰ مورد برای راهنمایی و مشاوره برقرار شده، ۲۸ هزار و ۴۱۳ تماس اشتباه بوده و ۱۶ مورد اعلام حریق کذب و متاسفانه ۸۸ هزار و ۲۷۴ مورد ایجاد مزاحمت بوده است.

وی افزود: از ۳ هزار و ۲۳۳ عملیات انجام شده در ۹ ماهه اول سال یک هزار و ۷۴۴ عملیات اطفاء حریق، یک هزار و ۳۹۴ عملیات امداد و نجات و ۹۵ عملیات مربوط به احتیاط حریق و حوادث بوده است.

بیاناتی اظهار داشت: پوشش گیاهان خودرو با ۷۲۰مورد، وسایل نقلیه با ۱۷۶ مورد، باغات و فضای سبز با ۱۷۴مورد، اماکن مسکونی با ۱۴۳ مورد و مراکز تجاری با ۴۹ مورد بیشترین کاربری عملیات اطفاء حریق را شامل شده است.

وی با اشاره به اینکه یک هزار و ۷۲۲ عملیات اطفاء حریق در محدوده شهر همدان و ۲۲ عملیات خارج از آن انجام شده است، افزود: علت بروز یک هزار و ۱۴۳ مورد از حادثه های آتش سوزی عمدی، ۵۸۰ مورد غیر عمدی و ۲۱ مورد نیازمند کارشناسی است.

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی همدان با اشاره به انجام یک هزار و ۳۹۴ عملیات امداد و نجات در ۹ ماهه نخست سال گفت: نجات افراد محبوس شده در آسانسور با ۴۳۱ مورد، مهار حیوانات با ۲۰۹ مورد، نجات حیوانات با ۲۰۸ مورد، نجات افراد محبوس شده در اماکن مختلف با ۱۹۵مورد و رهاسازی و امداد و نجات در حوادث رانندگی با ۷۶مورد بیشترین نوع عملیات انجام شده را در برگرفته است.

وی با اشاره به اینکه یک هزار و ۳۸۹ مورد از عملیات امداد و نجات در محدوده شهر همدان و ۵ مورد خارج از آن بوده است، گفت: بیشترین کاربری این عملیات اماکن مسکونی با ۸۲۵ مورد، وسایل نقلیه با ۱۷۱ مورد و مراکز تجاری با ۵۱ مورد بوده است.

محمدرضا بیاناتی با اشاره به اینکه ۳۲ نفر از جمله ۳ آتش نشان در حوادث آتش سوزی و ۹۰ نفر در عملیات امداد و نجات مصدوم و ۸ نفر فوت شده اند، تصریح کرد: آتش نشانان طی ۹ ماه یک هزار و ۱۵۸ نفر را در عملیات امداد و نجات و ۲۶ نفر را در حوادث آتش سوزی نجات داده اند.

وی با اشاره به آموزش ۷۹ هزار و ۲۸۳ نفر در ۹ ماهه نخست سال جاری خاطرنشان کرد: طی این مدت ۶۸۱ دستورالعمل و طرح ایمنی و ۳۱۶ تاییدیه طرح ایمنی برای ساختمانها صادر شده است.

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی همدان اعلام کرد: در ادامه پایش سطح ایمنی اماکن مختلف، از آغاز سال ۹۷ تا پایان آذرماه ۴۲۷ مورد پایش از اماکن اداری، تجاری، آموزشی، درمانی انجام شده است.