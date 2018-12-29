به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «سیاست و جامعه‌شناسی در تفکر ماکس وبر» تألیف آنتونی گیدنز با ترجمه فائزه ضیائی به تازگی از سوی انتشارات اندیشه احسان منتشر شده است.

بیش از هر چیز تفسیری نو پیرامون رابطه میان تالیفات سیاسی و جامعه شناختی ماکس وبر، جامعه شناسی برجسته آلمانی است. مطالعات جامعه شناختی ماکس وبر اغلب مستقل از آثار، دیدگاه ها و علایق سیاسی وی مورد بررسی قرار گرفته و از این رو ، اندیشه های سیاسی وبر کمتر مورد توجه واقع شده اند. این کتاب شامل سه بخش است.

بخش اول به مهم‌ترین نکات در خصوص ارزیابی سیاسی وبر از توسعه آلمان در دوران پسابیسمارک می پردازد. بخش دوم تاثیر دیدگاه سیاسی اش بر جهت گیری های او در حوزه جامعه شناسی و مباحثی چون سرمایه داری، اقتدار و مذهب را مورد توجه و بررسی قرار می دهد. بخش سوم، بر خلاف بخش دوم، به تحلیل تاثیر نگرش های جامعه شناختی و فلسفه ی اجتماعی او بر ارزیابی وی از سیاست آلمان می پردازد.

آنتونی گیدنز؛ رییس پیشین مدرسه اقتصاد و علوم سیاسی لندن و عضو فعلی مجلس اعیان بریتانیاست. او یکی از تاثیرگذارترین جامعه شناسان و نظریه پردازان اجتماعی در جهان معاصر است و آثار متعددی دارد که مهمترین آنها عبارتند از: راه سوم و پیامدهای مدرنیته.

کتاب «سیاست و جامعه‌شناسی در تفکر ماکس وبر» تالیف آنتونی گیدنز با ترجمه «فائزه ضیائی» در ۸۴ صفحه از سوی انتشارات اندیشه احسان منتشر شده است.