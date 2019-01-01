امین مختاری دبیر بیست و دومین جشنواره تئاتر دانشگاهی درباره برنامه های این دوره از جشنواره به خبرنگار مهر گفت: جشنواره تئاتر دانشگاهی همیشه به عنوان سکوی پرتابی برای کشف استعدادهای دانشجویان شناخته می شده است و تلاش ما این بوده که در این دوره این رویکرد را در ۲ بعد مختلف گسترش دهیم.

وی ادامه داد: امسال تنها بُعد هنری و حضور آثار با کیفیت دانشجویان در جشنواره اهمیت ندارد و در کنار آن از ظرفیت دانشجویان با استعداد در بخش های جشنواره نیز بهره برده ایم اما مهمترین کاری که در این راستا انجام شده، این است که در این دوره در بخش های مختلف داوری و بازخوانی ها یک نفر از افرادی انتخاب شده که طی چند سال گذشته در جشنواره بوده و خودش را ثابت کرده و بیش از یکبار در جشنواره برگزیده شده است.

دبیر بیست و دومین جشنواره تئاتر دانشگاهی متذکر شد: به عنوان نمونه حسین توازنی زاده یکی از این افرادی بود که به عنوان بازخوان و ارزیاب بخش «تجربه های اجرا» انتخاب شد و خوشبختانه این اقدام نتیجه خوبی برای ما داشت و ارزیابی وی هم مورد توجه بقیه داوران و هم گروه هایی که در این بخش حضور داشتند، قرار گرفت. بخش «تجربه های اجرا» علاوه بر بازخوانی گروه ارزیاب یک مصاحبه هم دارد که بازخوان ها مستقیما با گروه هایی که به این بخش راه یافته اند در ارتباط هستند و با آنها مصاحبه دارند که در این قسمت عملکرد توازنی زاده مورد توجه قرار گرفت و نگرانی های من برطرف شد.

مختاری درباره حضور دانشجویان برگزیده در بخش های مختلف جشنواره عنوان کرد: در هیات بازبین بخش مسابقه صحنه ای تهران و البرز نیز از حضور سعدی محمدی که ۲ دوره برگزیده جشنواره شده بود، استفاده کردیم که بازخورد این انتخاب هم از سمت دانشجویان و هم استادان و منتقدان و پیشکسوتان مثبت بود. البته از آنجا که برای اولین بار است که این تجربه را از سرمی گذرانیم این افراد را در کنار افراد باتجربه و در بازبینی های اول قرار دادیم تا اگر کسی در این زمینه ضعیف عمل کرد، جشنواره آسیب نبیند به عنوان نمونه سعدی محمدی در یک هیات پنج نفره قرار دارد که بقیه آنها از افراد باتجربه هستند.

دبیر جشنواره تئاتر دانشگاهی یادآور شد: یکی دیگر از اقدامات ما این است که در هر هیات داوری و بازبینی از تخصص های مختلف بهره می بریم و اینکه نوع نگاه های متفاوتی را در کنار هم قرار می دهیم که مثلا اگر داور یا بازبینی نگاه رئالیستی دارد در کنارش فردی که نگاه فرمالیستی نیز دارد، حضور داشته باشد.

وی درباره بودجه جشنواره گفت: با توجه به شرایط اقتصادی کشور به تبع جشنواره نیز شرایط خوبی ندارد. البته محمدهادی عسکری مدیرکل پشتیبانی امور فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم پیگیر این ماجرا است و باوجود تلاش های صد درصد وی هنوز بودجه ای به دست ما نرسیده، البته حمایت های مختصری به دبیرخانه شده است تا کارها پیش برود اما امیدوارم تا اردیبهشت ما اتفاقات خوبی بیفتد. اداره کل هنرهای نمایشی نیز رویکرد حمایتی دارد اما متاسفانه آنها نیز با کمبود بودجه روبرو هستند و نمی توانند به ما کمکی کنند.

مختاری درباره حضور آثار در بخش بین الملل جشنواره با توجه به مشکلات اقتصادی بیان کرد: فراخوان بخش بین الملل همچنان ادامه دارد. به دلیل دلایل اقتصادی و روابط بین کشورها بخش بین الملل پیچیدگی های زیادی دارد اما من به رایزنی های که جشنواره می کند، خوشبین هستم و امیدوارم اتفاقات خوبی در این زمینه رخ دهد. برخلاف اینکه برخی انتظار دارند در چنین شرایطی بخش بین الملل تعطیل و یا کمرنگ شود اما ما تلاش کرده ایم که این اتفاق نیفتد و جشنواره ای که ۲۲ دوره برای برگزاری اش تلاش شده است، نه تنها ضعیف نشود بلکه تقویت نیز بشود.

وی در پایان صحبت هایش اظهار کرد: جشنواره تئاتر دانشگاهی بزرگترین اتفاق حوزه تئاتر برای دانشگاهیان محسوب می شود و تلاش ما این است که در پرورش نخبه ها و ورودشان به عرصه حرفه ای تلاش کنیم.

بیست و دومین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران به دبیری امین مختاری پنجم تا چهاردهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ به همت اداره کل فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در بخش های مختلف برگزار می شود.