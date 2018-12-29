۹ دی در قاب تصویر شبکه های مختلف سیما

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سیما، پخش مستندهایی در رابطه با حماسه بزرگ ۹ دی، حضور مهمانان ویژه در برنامه های روتین شبکه ها، گفتگوهای ویژه و فیلم سینمایی از جمله این برنامه ها است که به مناسبت سالروز نهم و روز بصیرت و میثاق با ولایت در جدول پخش شبکه ها قرار می گیرد.

شبکه یک سیما

در روز شنبه ۸ دی ماه؛ مستند «به رنگ سبز» شنبه از ساعت ۱۶، ویژه برنامه «فرمول یک» از ساعت ۱۷:۳۰ و فیلم سینمایی «قلاده های طلا» بعد از خبر ١٩ روی آنتن می رود.

همچنین بازخوانی اتفاقات در فتنه ۸۸، نقش مردم در حماسه ۹ دی و دفاع از نظام جمهوری اسلامی ایران و وظیفه مسئولان در برابر حمایت مردم از نظام از مهمترین محورهای گفتگوی برنامه «نگاه یک» است که با حضور عباسعلی کدخدایی عضو و سخنگوی شورای نگهبان، بررسی می شود.

این برنامه امشب بعد از سریال شبانگاهی با اجرای مهدی مهدی قلی روی آنتن شبکه یک می رود.

در روز یک شنبه ۹ دی از ساعت ۱۰ صبح پخش اجتماع مردمی در قاب شبکه یک قرار می گیرد و همچنین برنامه «طرحی برای فردا» با سخنرانی استاد رحیم پور ازغدی از ساعت ١٦ پخش می شود. در روز دوشنبه ۱۰ دی ماه در ساعت۲۳ مستند «شورش در شهر» نیز از این شبکه پخش می شود.

شبکه دو سیما

مستند «اسب تروا» کاری از گروه سیاسی شبکه دو سیما است که به مناسبت حماسه یوم الله ۹ دی روانه آنتن می شود. این مستند روایی به تهیه کنندگی و کارگردانی محسن اولیایی علاوه بر پرداختن به ابعاد حادثه ۹ دی سال ۸۸ به نقش نهادهای براندازِ فعال در خارج از کشور می پردازد.

«اسب تروا» یکشنبه ۹ دی ساعت ۱۹:۴۰ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.

همچنین دوشنبه و چهارشنبه ۱۰ و ۱۲ دی ماه حال و هوا و حواشی نهمین جشنواره مردمی عمار در ارتباطی زنده تقدیم مخاطبان می شود و شنبه، دوشنبه و چهارشنبه ساعت ۱۳ نیز پخش مستندهایی در موضوعات سبک زندگی، اقتصاد مقاومتی، استکبارستیزی، مدافعان حرم، جنگ نرم و ملت قهرمان از این جشنواره به مناسبت یوم الله ۹ دی در نظر گرفته است.

«نمادو» که دوربین شبکه دو در سراسر کشور است به پخش گزارش هایی ویژه و مرتبط با این روز خواهد پرداخت.

برنامه «زنده باد زندگی» کاری از گروه دانش و اقتصاد به تهیه کنندگی محمد جعفر خسروی یکشنبه و دوشنبه ۹ و ۱۰ دی، ساعت ۱۰:۳۰، با دعوت از کارشناسان و مهمانان فرهنگی و انقلابی به موضوع روز بصیرت و میثاق با ولایت می پردازد.

برنامه «عصر خانواده» کاری از گروه خانواده به تهیه کنندگی علی اکبر کریمی نیز با پرداختن به موضوع حماسه ۹ دی و اشاره به بصیرت و آگاهی مردم به صورت زنده شنبه و یکشنبه ۸ و ۹ دی ساعت ۱۸ با مخاطبان همراه می شود.

شبکه سه سیما

برنامه «متن و حاشیه» با موضوع حماسه ۹ دی، امشب، شنبه ۸ دی از ساعت ۲۳:۲۰ روی آنتن شبکه سه سیما قرار می گیرد.

این برنامه با حضور حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان و نماینده ولی فقیه در موسسه کیهان به بحث فتنه ۸۸ و حماسه ۹ دی می پردازد.

مستند تک قسمتی «بازی با جمهوریت» کاری از گروه سیاسی شبکه سه سیما به تهیه کنندگی علی اثباتی است که به چرایی، چگونگی و واکاوی فتنه سال ۱۳۸۸ می پردازد. همچنین این ویژه برنامه نگاهی به دادگاه فتنه گران آن روزها دارد. «بازی با جمهوریت» یکشنبه ۹ دی ساعت ۲۳:۳۰ راهی آنتن می شود.

«نوشته شارپ» در یک قسمت ۳۰ دقیقه ای در گروه سیاسی شبکه سه سیما تهیه شده است و نگاهی دارد به فردی که در پشت پرده اغتششات ایران در سال های گذشته بسیار موثر بود و بند بند دستورالعمل هایش برای بر هم زدن نظم جامعه اجرایی شد.

این مستند یکشنبه ۹ دی ساعت ۱۷:۳۰ از شبکه سه سیما پخش می شود. تهیه کنندگی این برنامه برعهده علی اثباتی است.

شبکه چهار سیما

گروه سیاسی شبکه چهار سیمابه مناسبت فرارسیدن سالروز خلق یک حماسه بزرگ و پاسخ مردم ولایتمدار ایران اسلامی به تلاش تفرقه افکنان در صفوف متحد مردم، مستند ترکیبی «به وقت آگاهی» را برای بازگویی سند پر افتخار مردم ایران در خلق حماسه ماندگار ، تدارک دیده است.

«به وقت آگاهی» در مدت زمان ۳۰ دقیقه با حضور دکتر علی قربانی استاد دانشگاه و پژوهشگر تاریخ معاصر و حجت الاسلام و المسلمین شورگشتی استاد حوزه و دانشگاه به دخالت های آمریکا در ایران از گذشته تا کنون و نقش و ایستادگی مردم در برابر دخالت بیگانگان می پردازد.

در این مستند ترکیبی به وقایع و رخداد های جمهوری اسلامی ایران از کودتای ۲۸ مرداد تا حماسه ۹ دی در قالب پخش تصاویر آرشیوی و صحبت های کارشناسان می پردازد.

«به وقت آگاهی» به کوشش گروه سیاسی شبکه چهار سیما روز یکشنبه ۹ دی ماه ساعت ۱۵:۱۵ پخش می شود.

پخش ۳۰ میان برنامه متناسب با گرامیداشت روز بصیرت و میثاق امت با ولایت از دیگر برنامه های این شبکه است که پخش می شود.

شبکه پنج سیما

برنامه «تهران ۲۰» شبکه پنج سیما کاری از گروه تهران و شهروندی است که امشب در بخش هایی از برنامه به موضوع حماسه نهم دی ماه می پردازد.

برنامه «به خانه بر می گردیم» نیز در روز یک شنبه به حماسه ۹ دی می پردازد.

شبکه آموزش

برنامه «مشاور» یک شنبه با حضور حجت الاسلام مصدق معاون اول دادستان کل کشور با موضوع تحولات قوانین کیفری در نظام قضایی ایران در بعد انقلاب می پردازد. همچنین در خصوص حماسه ۹ دی که به نام روز بصیرت و میثاق امت و ولایت نامگذاری شده است، صحبت می شود. این برنامه ساعت ۱۵ از شبکه آموزش پخش می شود.

برنامه «صبحی دیگر» هم با حضور مهمان ویژه فردا به موضوع ۹ دی می پردازد. این برنامه از ساعت ۹ صبح روی آنتن می رود.

شبکه قرآن و معارف

برنامه «روزی بهتر» که هر روز از ساعت ۹ صبح به صورت زنده به روی آنتن می رود در برنامه روز یکشنبه ۹ دی با دعوت از حجت الاسلام والمسلمین تویسرکانی به موضوع بصیرت در قرآن خواهد پرداخت.

قطعه های کوتاه کارشناسی توسط آیت الله علم الهدی، دکتر قنبری و حجج اسلام رحیمیان، طائب و رفیعی با محوریت بصیرت و میثاق امت با ولایت در زمان های مختلف به روی آنتن می رود.

سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین پناهیان در حرم مطهر رضوی با موضوع بصیرت در قرآن از ساعت ۱۳:۳۰ تقدیم علاقه مندان به این نوع برنامه خواهد شد.

همچنین میان برنامه هایی با موضوعات: کلام رهبری، آیات مرتبط با بصیرت در قرآن و کلیپ های مرتبط با موضوع بصیرت نیز مکرر در اوقات مختلف از شبکه قرآن و معارف سیما پخش می شود.

شبکه افق

مستند «برادران» با موضوع موشکافی از یکی از شایعات بزرگ در جریان آشوب های خیابانی سال ۱۳۸۸، شنبه ۸ دی ساعت ۲۲ از این شبکه پخش می شود.

در روزهای بعد از انتخابات و در پی آشوب های خیابانی، همان عکس دستمایه شایعات بیشتری قرار می گیرد به نحوی که فعالان آشوب ها این گونه القا کردند که نیروهای حزب الله در حمله به معترضان حضوری فعال دارند.

مستند «برادران» با تکیه بر مستندات و توجه ویژه به عکسی که همان روز اول منتشر شده، درصدد یافتن پاسخی برای این پرسش است که حقیقت ماجرا چه بوده و دشمنان، قصد چه فریبکاری ای را داشته اند.

همچنین مجموعه «خارج از دید» در ۹ قسمت، از شنبه ۸ دی ماه ساعت ۲۰:۲۰ روی آنتن می رود.

روایت جزء به جزء آنچه در جریان انتخابات سال ۱۳۸۸ و آشوب های پس از آن به وقوع پیوست، از جمله آیتم های این مجموعه است.

شبکه مستند

مستند «دو روز قبل از نه دی» به کارگردانی میلاد امینی موحد و تهیه‌کنندگی مرتضی جعفرزاده شنبه ۸ دی ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه مستند روی آنتن می‌رود.

این مستند پیرامون حماسه ۷ دی مردم خوزستان در شبکه رسانه‌ای صف تولید شده و در آستانه حماسه ۹ دی روانه آنتن تلویزیون می‌شود.

مردم استان خوزستان و شهر اهواز در سال ۸۸ اولین مردمی بودند که ۷ دی نسبت به فتنه‌گران، اعلام برائت کرده و وفاداری خود نسبت به انقلاب را اثبات نمودند؛ حرکتی که با غفلت رسانه‌ها روبه‌رو شد.

مستند «دو روز قبل از نه دی» به‌صورت مصاحبه محور تولید شده و به تشریح این اقدام انقلابی مردم اهواز در هفتم دی‌ماه ۱۳۸۸ می‌پردازد.

گفت‌وگو با سودانی، حمیدی‌نژاد و منتظرالمهدی پیرامون حماسه‌ هفتم دی و پخش تصاویری کمتر دیده‌شده از راهپیمایی ۷دی و نیز سخنرانی حجت‌الاسلام حاجتی از بخش‌های مختلف این مستند است.

این مستند یکشنبه ۹ دی ساعت ۱۵:۳۰ بازپخش خواهد شد.