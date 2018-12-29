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۸ دی ۱۳۹۷، ۱۳:۵۸

آیت الله نوری همدانی:

خروج آمریکایی‌ها از سوریه برای جامعه اسلامی پیروزی است

خروج آمریکایی‌ها از سوریه برای جامعه اسلامی پیروزی است

قم - یکی از مراجع تقلید شیعیان گفت: اکنون شاهد اتفاقات بسیار خوبی در منطقه مانند خروج آمریکا و همپیمانان آنها در سوریه و عراق هستیم و این نشانه پیروزی برای جامعه اسلامی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز خبر حوزه، آیت الله العظمی حسین نوری همدانی، ظهر شنبه در دیدار گروهی از دانشجویان لبنانی دانشکده دفاعی حاج عماد مغنیه، بر همفکری و همراهی با نخبگان کشورهای اسلامی برای رفع مشکلات جامعه اسلامی تأکید کردند.

وی با اشاره به اینکه در لبنان مردم  و روحانیون مبارز، متدین، اسلامی،دینی و پیرو مبانی دینی و ولایت فقیه و انقلابی وجود دارند و این مردم با سایر ملل دیگر فرق دارند، افزودند: هم اکنون جامعه نیازمند افرادی است که مردم را به دینداری، امر به معروف و نهی ازمنکر دعوت کنند و این بیان نورانی قرآن کریم است و همه مسلمانان را به این امر خطیر دعوت می کند.

استاد سطوح عالی حوزه با بیان اینکه کسانی که در راه تحصیل علم و دانش گام بردارند، دارای جایگاه بالایی در پیشگاه خدای متعال می باشند، اظهار داشت: مهمتر از همه معرفت به مبانی دینی و الهی و عمل و پیاده آن در جامعه است.

وی افزود: اهل علم کسانی هستند که مردم را به دینداری، جهاد و مقابله با دشمنان دعوت می‌کنند و از این لحاظ وظیفه سنگینی بر عهده دارند.

آیت الله نوری همدانی گفت: امام صادق(ع) فرمودند «عالمان دین ما کسانی هستند که در مقابل ظلم ساکت نمی‌نشینند و این خود فضیلتی بزرگ است».

وی بیان داشت: اکنون شاهد اتفاقات بسیار خوبی در منطقه مانندخروج آمریکا و همپیمانان آنها در سوریه و عراق هستیم و این نشانه پیروزی برای جامعه اسلامی است.

این مفسر قرآن کریم افزود: اکنون روز به روز شاهد بیداری، تحول و پیشرفت انقلاب و نظام جمهوری اسلامی بعد از امام راحل در منطقه هستیم.

کد مطلب 4498354

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