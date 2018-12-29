به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز خبر حوزه، آیت الله العظمی حسین نوری همدانی، ظهر شنبه در دیدار گروهی از دانشجویان لبنانی دانشکده دفاعی حاج عماد مغنیه، بر همفکری و همراهی با نخبگان کشورهای اسلامی برای رفع مشکلات جامعه اسلامی تأکید کردند.

وی با اشاره به اینکه در لبنان مردم و روحانیون مبارز، متدین، اسلامی،دینی و پیرو مبانی دینی و ولایت فقیه و انقلابی وجود دارند و این مردم با سایر ملل دیگر فرق دارند، افزودند: هم اکنون جامعه نیازمند افرادی است که مردم را به دینداری، امر به معروف و نهی ازمنکر دعوت کنند و این بیان نورانی قرآن کریم است و همه مسلمانان را به این امر خطیر دعوت می کند.

استاد سطوح عالی حوزه با بیان اینکه کسانی که در راه تحصیل علم و دانش گام بردارند، دارای جایگاه بالایی در پیشگاه خدای متعال می باشند، اظهار داشت: مهمتر از همه معرفت به مبانی دینی و الهی و عمل و پیاده آن در جامعه است.

وی افزود: اهل علم کسانی هستند که مردم را به دینداری، جهاد و مقابله با دشمنان دعوت می‌کنند و از این لحاظ وظیفه سنگینی بر عهده دارند.

آیت الله نوری همدانی گفت: امام صادق(ع) فرمودند «عالمان دین ما کسانی هستند که در مقابل ظلم ساکت نمی‌نشینند و این خود فضیلتی بزرگ است».

وی بیان داشت: اکنون شاهد اتفاقات بسیار خوبی در منطقه مانندخروج آمریکا و همپیمانان آنها در سوریه و عراق هستیم و این نشانه پیروزی برای جامعه اسلامی است.

این مفسر قرآن کریم افزود: اکنون روز به روز شاهد بیداری، تحول و پیشرفت انقلاب و نظام جمهوری اسلامی بعد از امام راحل در منطقه هستیم.