آلودگی هوا آمار بیماریهای گوارشی و ریوی را افزایش داده است

رامین سامی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به اینکه بیمارستان خورشید در مرکز شهر و محل تردد بسیاری از توریست‌های خارجی قرار دارد و جمعیت زیادی از مردم در اطراف و دور و نزدیک را پذیرش می کند بنابراین انتقال این بیمارستان به مکان دیگری غیر ممکن است.

وی از مراجعه و پذیرش بسیاری از گردشگران و توریست‌های خارجی و داخلی به طور روزانه در بیمارستان خبر داد و افزود: ورودی به این بیمارستان چون از سه راه شرقی، جنوبی و شمال است بنابراین مشکلی در اجرای طرح ترافیک در دروازه دولت و پیاده رو سازی چهارباغ پیش نخواهد آمد.

رئیس مجتمع بیمارستان خورشید اصفهان با اعلام اینکه در پی اجرای طرح تحول سلامت شاهد بازسازی بسیاری از بخش های قدیمی بیمارستان بودیم،‌ ادامه داد: بخش مسمومین بیمارستان یکی از بخش های بازسازی شده است که روزانه بین ۲۰ تا ۳۰ بیمار به این بخش مراجعه می کنند.

وی از جابه جایی و انتقال بخش اورژانس اعصاب و روان زنان ازب یمارستان خورشید خبر داد و افزود: با توجه به اینکه فضای بخش درمان اعصاب و روان محدود است و تمامی گروه های سنی پذیرش م یشوند بنابراین این میزان فضا جوابگوی حجم زیادی از مراجعه‌کنندگان نیست.

طرح تحول سلامت رضایت بیماران و نارضایتی پزشکان بدنبال داشته است

سامی از فعال کردن بخش اورژانس مسمومین،‌ ریه، گوارش و قلب در بیمارستان خورشید خبر داد و افزود: تعداد مراجعه کنندگان به بخش های اورژانس بیمارستان فعال است به طوری که از ۳۰۰ تخت اورژانس شاهد ضریب اشغال ۲۵۰ تخت هستیم.

وی با بیان اینکه آلودگی هوا حجم بیماری های ریوی و گوارشی شده است،‌ادامه داد: در سه بیمارستان نور، علی اصغر و المهدی درقالب مجتمع بیمارستان خورشید شاهد پذیرش بیماران زیادی در بخش های ریه،‌ قلب،‌ گوارش،‌ مسمومین،‌جراحی قلب،‌ جراحی عمومی، اورولوژی و غیره هستیم.

رئیس مجتمع بیمارستان خورشید اصفهان ساخت بیمارستان المهدی را در راستای طرح توسعه بیمارستان خورشید خواند و گفت: با اجرای طرح تحول سلامت اگر شاهد رضایت بیماران و کاهش پرداختی ها از سوی مردم بودیم اما از سوی دیگر سبب نارضایتی پزشکان و به تعویق افتادن کارانه پزشکان شده و به نوعی تعادل بهم خورده است.

وی با اعلام اینکه کمبود دارو و تجهیزات در حدی که دچار مشکل شویم ،‌وجود ندارد اما نمی توان گفت که هیچ کمبودی نداریم،‌ ادامه داد: بخش دیالیز بیمارستان خورشید نیز بازسازی شده است و نزدیک به یک ماه با ۱۸ تخت فعال در حال ارائه خدمت به بیماران است.

سامی همچنین از کمبود نیروی انسانی در بخش پشتیبانی و خدمات خبر داد و گفت: وضعیت بحرانی نیست اما سعی کردیم با مدیریت و اضافه کاری کمبود نیروی انسانی را جبران کنیم.