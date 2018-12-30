بروکراسی شهری عامل بی توجهی به خوشنویسان کاشانی است

احمد خوش حساب در گفت و گو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه انجمن خوشنویسان کاشان در سال ۱۳۶۶ به همت حمید چاکری، رئیس وقت اداره ارشاد کاشان تاسیس شد، اظهار داشت: اولین استاد خوشنویسی در کاشان حسن آهنگران بود که به گردن خوشنویسی کاشان حق دارد چرا که در سال ۱۳۶۶ در حدود ۷۰ دانشجو داشت.

وی با بیان اینکه پس از گذشت ۳۱ سال تعداد هنرجوها به نصف کاهش پیدا کرده است، افزود: در گذشته مراحل خوشنویسی چهار مرحله بوده که امروز به پنج مرحله مقدماتی، متوسط، خوش، عالی و ممتاز طبقه بندی شده است.

رئیس انجمن خوشنویسان کاشان با بیان اینکه پس از مرحله ممتاز مراحل فوق ممتاز و بعد از آن استادی است، ابراز داشت: به دلیل نزدیکی به مرکز از اساتید خوبی بهره مند بودیم به نحوی که ما امروز بیش از ۱۰۰ نفر فارغ التحصیل ممتاز از ابتدا تاکنون داریم.

وی با بیان اینکه خوشنویسی یک هنر فردی است، گفت: خوشبختانه در کاشان خوشنویسان خوبی وجود دارند به نحوی که بهترین ثلث نویسان کشور کاشانی هستند و در مسابقات مختلف حائز رتبه های برتر می شوند.

رئیس انجمن خوشنویسان کاشان، خوشنوسی را هنر ایرانی اسلامی دانست و ابراز داشت: هنر خوشنویسی در اختیار قرآن، نهج البلاغه و اشعار شاعرانی چون حافظ، سعدی و مولانا است و این موضوع افتخاری برای رشته خوشنویسی محسوب می شود.

وی حمایت از خوشنویسان را لازمه این حرفه دانست و گفت: امروز در کشور بزرگترین و قدیمی ترین نهاد متشکل هنری، انجمن خوشنویسان ایران است و بر همین اساس نقش خوشنویسی والا و ارزشمند است و به عبارت دیگر سلاح آنان قلم خوشنویسی است.

خوش حساب با بیان اینکه خوشنویسان عامل انتقال مفاهیم هستند، اذعان داشت: در پاکستان، هندوستان، روسیه، هامبورگ و برخی از کشورهای جهان انجمن خوشنویسان ایران شعبه دارد که نشان دهنده فراگیری هنر فاخر خوشنویسی است.

وی خوشنویسی را سکوی انتقال فرهنگ و تمدن اصیل ایرانی به سایر کشورهای جهان دانست و ابراز داشت: هر هنری در عرصه تولید خودش زحمات زیادی را متحمل شده است به نحوی که برخی از خوشنویسان ۴۰ سال از عمر خودشان را صرف هنر خوشنویسی کردند.

رئیس انجمن خوشنویسان کاشان با بیان اینکه هنرهایی که در انزوا تولید می شود نیاز به حمایت دارد، گفت: متاسفانه سیستم بروکراسی شهر کاشان باعث شده تا به هنرمندان خوشنویس کمتر توجه شود به نحوی که به مسئولان شهرستان کاشان چندین مرتبه اعلام کردم تا بزرگداشتی برای میرزا حسن خان شیبانی، خوشنویس مطرح کاشانی برگزار کنند اما تاکنون محقق نشده است.

خوش حساب ضمن انتقاد از عدم حمایت مسئولان شهری از خوشنویسان کاشانی گفت: خوشنویسان کاشانی اصلی ترین دغدغه ای که دارند نبود مکان مناسب برای تدریس خوشنویسان است در حالی که وجود مکان مناسب تدریس موجب ترغیب دانش آموختگان به فراگیری هنر خوش نویسی می شود.

رئیس انجمن خوشنویسان کاشان با بیان اینکه نبود فضای مناسب برای خوشنویسان کاشانی مایه کسر شان مسئولان شهری است، ابراز داشت: اگر حمایت های لازم مسئولان شهری در کاشان از انجمن خوشنویسان صورت پذیرد مجددا کارهای بزرگی که در گذشته توسط این انجمن انجام شده جامه عمل پوشانیده می شود.