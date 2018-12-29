سرهنگ مهرداد حسن‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص محدودیت‌های ترافیکی که به مناسبت مراسم گرامیداشت حماسه ۹ دی در خیابان شهدا برگزار می‌شود، اظهار کرد: با توجه به اجتماع عظیم ملت همیشه در صحنه قزوین در روز یکشنبه ۹ دی ماه از ساعت ۷ صبح تا پایان مراسم در مسیر رفت و برگشت ابتدای تقاطع شهربانی تا چهار راه شهداء تردد هرگونه وسیله نقلیه ممنوع است.

وی افزود: همزمان با آغاز مراسم، از میدان آزادی به سمت خیابان پیغمبریه و تقاطع شهدا هم محدودیت ترافیکی داریم.

رئیس پلیس راهور شهرستان قزوین از مردم خواست از پارک وسایل نقلیه خود در حاشیه مسیرهای اعلامی خودداری و با پلیس راهنمایی و رانندگی همکاری کنند.

حسن پور در پایان به شهروندان توصیه کرد که برای تردد در این محورها، از مسیرهای جایگزین مانند خیابان امام(ره)، نادری و بوعلی استفاده کرده و سعی کنند به‌جای وسایل نقلیه شخصی از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند.