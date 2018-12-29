به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا عبدوس ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی منابع طبیعی مهدی‌شهر ضمن بیان اینکه در این شهرستان بالغ‌بر ۱۳۷ هزار هکتار مراتع ییلاقی و ۵۰ هزار هکتار جنگل وجود دارد، ابراز داشت: در برنامه احیا مراتع ۷۵۰ هکتار علوفه کاری و کپه کاری انجام‌شده است.

وی بابیان اینکه احیای مراتع و جنگل‌های ضمن حفظ پوشش گیاهی در پیشگیری از سیلاب موثر است، اضافه کرد: وقوع سیل نشان از کاهش پوشش گیاهی است که برای جلوگیری از این امر می‌بایست احیای مراتع در اولویت قرار گیرد که در این بین استفاده از بذر بومی پیگیری می‌شود.

رئیس اداره منابع طبیعی مهدی‌شهر ضمن بیان اینکه احیای مراتع و اجرای طرح‌های آبخیزداری به تقویت سطح آب زیرزمینی کمک می‌کند، ابراز داشت: هدر رفت آب و کاهش آب سفره‌های زیرزمینی مشکلی که امروز باید به جدیت برای حل آن چاره‌اندیشی کرد زیرا از دست دادن این منابع غیرقابل جبران خواهد بود.

عبدوس بابیان اینکه باریجه، اسپرس و فتوسکا به عنوان گونه بومی و سازگار در این شهرستان کشت‌شده است، تصریح کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد استفاده از گیاهان غیر بومی می تواند به طبیعت آسیب‌های جبران ناپذیر وارد کند بنابراین می‌کوشیم تا بذرهای بومی و محلی بیشتر کشت شود.

وی اضافه کرد: این مناطق برای مدت دو سال قرق خواهد شد تا از ورود دام و انسان به منطقه جلوگیری و این گیاهان بتوانند شرایط زیست با طبیعت را به نحو مطلوب داشته باشند بنابراین مناطق مذکور پس از کشت بذر مورد حمایت قرار خواهند گرفت.