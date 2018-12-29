کشف محموله های قاچاق ۲۶۸ میلیاردی در هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عزیز اله ملکی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران گفت: ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی استان با همکاری ماموران انتظامی ، با تلاش شبانه روزی و اجرای طرح های پاک سازی نقاط آلوده و اشرافیت کامل بر محورهای مواصلاتی فرعی و اصلی استان در آذرماه امسال موفق شدند ، ۳۸۰ دستگاه خودرو سبک و سنگین و ۴ فروند شنارو حامل کالای قاچاق را شناسایی و توقیف کنند.

وی افزود: در مدت یاد شده با تلاش همه جانبه ماموران ، مجموعا ۷۶۵ هزار نخ انواع سیگار، ۵ هزار و ۵۷۷ دستگاه لوازم خانگی، ۱۰هزار و ۴۰۰ عدد قطعات خودرویی ، ۵۳۴ هزار لیتر سوخت، ۷ هزار ثوب البسه ، ۷ هزار و ۶۵۰ متر پارچه ، ۲۲۶ راس دام و ... قاچاق کشف شد.

سردار ملکی، ارزش ریالی کالاهای کشف شده بنا به نظر کارشناسان را ۲۶۸ میلیارد ریال عنوان و تصریح کرد : در این رابطه ۱۲۰ متهم فعال در قاچاق کالا نیز دستگیر که برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضائی استان معرفی شدند.

فرمانده انتظامی استان هرمزگان با اشاره به اینکه طی این مدت ۵۲۴ فقره پرونده کشف کالای قاچاق تشکیل شده، خاطرنشان کرد: از این تعداد ۴۸ پرونده بالای ۱۰۰ میلیون و ۴۷۶ فقره پرونده زیر ۱۰۰ میلیون تومان بوده است.