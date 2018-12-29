قیام ۹ دی برائت ملت از منافقین جدید و قدیم است

به گزارش خبرگزاری مهر، حزب موتلفه اسلامی با صدور بیانیه‌ای به مناسبت فرارسیدن سالروز حماسه ۹ دی، تاکید کرد: می‌توان قیام ۹ دی را روز برائت ملت از منافقین جدید و قدیم در تاریخ معاصر دانست چراکه این قیام جلوی بدعت در مردم سالاری دینی را گرفت و اجازه بازگشت دیکتاتورها را نداد.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

ملت قهرمان ایران

دشمنان قسم خورده جمهوری اسلامی با هدف کلی اسلامیت و جمهوریت نظام به بهانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال ۸۸ به میدان آمدند و با اجیر کردن مشتی فریب خورده در قالب یک نبرد نرم درصدد براندازی برآمدند.

تبهکاران سیاسی با همکاری منافقین، بهاییان منحرف، مارکسیست‌ها و با پشتیبانی همه دشمنان خارجی و با کمک بوق‌های استکباری با اسم رمز تقلب عملا در میدان وارد شدند که نامی جز فتنه گری بر آن نمی توان گذاشت. قیام تاریخی ۹ دی به این فتنه‌گری پایان داد و فتنه‌گران را با نام و نشان آنها محکوم کرد و داغ ننگ خیانت را برای همیشه بر پیشانی آنها نشاند.

بدین مناسبت نکاتی را به عرض ملت ایران میرسانیم:

۱- فتنه سال ۸۸ دنباله فتنه ۱۸ تیر ۷۸ به کارگردانی سرویس‌های امنیتی سیا و موساد و MI۶ بود. این دومین نبرد نرمی بود که با آتش تهیه تهاجم فرهنگی و سیاسی توسط ارتش رسانه‌ای استکبار به ملت و دولت ایران تحمیل می‌شد.

۲- فتنه از آنجا آغاز شد که نامزد اصلاح طلبان قبل از پایان کامل رأی‌گیری در همان روز اول انتخابات قبل از اینکه نهادهای رسمی اجرایی و نظارتی آراء را بشمارند و نتیجه را اعلام کنند در یک مصاحبه با رسانه‌های داخل و خارج خود را پیروز انتخابات اعلام کرد.

فتنه از آنجا آغاز شد که یکی از سران فتنه صبح روز رای گیری نامزد مورد علاقه را پیروز انتخابات دانست و گفت اگر چنین اتفاقی نیفتد مردم به خیابان‌ها می ریزند.

فتنه از آنجا آغاز شد که تیم رسانه‌ای رقیب با کوچ بی بی سی و رادیو آمریکا و رسانه‌های دشمن همگرایی خود را با نقشه های شوم دشمنان اسلام در جهت اجرای یک انقلاب به اصطلاح مخملین اعلام کردند.

فتنه از آنجا شکل گرفت که دشمن از گوگوش تا سروش را در یک صف پشت سر سران فتنه با مدیریت منافقین سازماندهی کرد و به جنگ جمهوریت نظام فرستاد.

۳- فتنه گران حاضر نبودند ادعای تقلب خود را از طریق حقوقی پیگیری کنند؛ آنها اعتراض کف خیابان را برای ابطال انتخابات انتخاب کردند و حاضر به شمارش آرا از صندوق‌ها برای راستی آزمایی نشدند و در روز عاشورای ۸۸ با شعار انتخابات بهانه است اصل نظام نشانه است به میدان آمدند؛ از این شعار معلوم شد که علاوه بر جمهوریت، اسلامیت نظام هم مورد هدف آنهاست.

فتنه‌گران شعار مرگ بر اصل ولایت فقیه را ضمیمه شعار قبلی کردند تا یک رونمایی کامل از فتنه ای که می‌رفت انقلاب رهایی بخش اسلام را در ایران و جهان به خطر اندازد، صورت گیرد.

۴- مدیریت انقلابی و بسیار مدبرانه امام خامنه‌ای در رویارویی با فتنه پس از انتخابات را می‌توان یکی از فصول افتخارآمیز جمهوری اسلامی در مواجهه با دشمن دانست. سیاست جذب حداکثری و دفع حداقلی، تاکید بر اجرای قانون و صیانت از آراء ملت به عنوان حق الناس، باز گذاشتن باب گفتگو و مدارا با معترضین، نصیحت و هشدار به آنان باعث شد، فتنه مهار و فتنه‌گران رسوا شوند.

سخنرانی‌های روشنگرانه رهبری با بصیرت انقلابی مردم توام شد و دشمن با رسوایی صحنه را ترک کرد و سران فتنه روسیاهان تاریخ این دوره از انتخابات مورد لعن و نفرین مردم در قیام تاریخی و حماسی۹ دی شدند.

۵- فتنه گران امنیت و اقتدار ملی را هدف قرار دادند و نمایندگان سران فتنه به پارلمان اروپا و کنگره آمریکا رفتند و از آنها خواستند تحریم‌های ظالمانه را تشدید کنند تا ملت از رای خود و دولت از ایستادگی در برابر دشمن دست بردارد اما تیر آنها به سنگ خورد و ملت از این آزمایش هم روسفید بیرون آمد.

۶- فتنه سال ۸۸ را می‌توان دسیسه و نیرنگ اشرافیت علیه جمهوریت توصیه کرد. آنها با اسم رمز تقلب در مقام غلبه به آراء ملت بودند. آنها حاضر نبودند نتایج آراء و آنچه به صندوق‌ها به عنوان رای ملت ریخته شد، تعیین کننده سرنوشت انتخابات باشد. آنان رای ملت را میزان نمی دانستند؛ از نظرگاه آنان میزان شورش خیابانی به کمک رسانه‌های دشمن و کارگردانی سرویس‌های امنیتی استکبار جهانی بود که در این هماوردی ملت پیروز بود و آنها را در قیام ۹ دی به جای خود نشاند. قانونگرایی، بصیرت افزایی و شفاف‌سازی و مرزبندی با بیگانگان رمز غلبه مردم و نظام علیه فتنه گران بود.

در حقیقت می توان قیام ۹ دی را روز برائت ملت از منافقین جدید و قدیم در تاریخ معاصر دانست. این قیام جلوی بدعت در مردم سالاری دینی را گرفت و اجازه بازگشت دیکتاتورها به صحنه حکومت و استعمار کشور را نداد و قانون اساسی را فصل الخطاب منازعات سیاسی معرفی کرد.

۷- امروز با گذشت ۹ سال از آن فتنه کور، باز دشمن دنبال تدارک نبرد نرم دیگری است.

حزب موتلفه اسلامی اعلام می‌کند، در راهپیمایی روز یکشنبه مورخ ۹/۱۰/۹۷ از ساعت۱۰ تا ۱۲ در میدان امام حسین(ع) با حضور مردم تهران و مراسم تجدید میثاق با ولایت و آرمان های بلند شهدا شرکت می‌کند.