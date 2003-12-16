چهارمين همايش علمي تربيت بدني و تندرستي كشور برگزار مي شود

دكتر علي رضا رمضاني در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر هدف از برگزاري اين همايش را ارايه راه كارهاي كاربردي براي حل مشكلات تربيت بدني و بهداشت در مدارس كشور دانست و افزود : در اين همايش دو متخصص از كشورهاي انگليس و استراليا دعوت شده اند كه اين افراد در زمينه تربيت بدني و بهداشت مدارس متخصص و صاحب نظر هستند.

وي افزود : در چهارمين همايش علمي تربيت بدني و تندرستي كشور محورهايي همچون درس تربيت بدني ، سلامت مدارس ، اماكن و تجهيزات ورزشي مدارس ، ورزش و اوقات فراغت دانش آموزان ، مديريت و منابع انساني در تربيت بدني و تندرستي مدارس ، كاربرد فن آوري اطلاعات در تربيت بدني و تندرستي مدارس مورد نقد و بررسي قرار مي گيرند.

دكتر رمضاني ادامه داد : اگر عملكردها بر اساس يافته هاي پژوهشي نباشد به بن بست خواهيم رسيد و ارايه يافته هاي پژوهشي مي تواند مديران را براي ساماندهي بيشتر كمك كند.

گفتني است كه اين همايش از 22 دي ماه به مدت سه روز در تهران برگزار خواهد شد و سازمان تربيت بدني ، كميته ملي المپيك ، آكادمي المپيك ، دانشگاه شهيد رجايي ، پژوهشكده تربيت بدني وزارت علوم از اين همايش حمايت مي كنند.