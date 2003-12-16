  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۵ آذر ۱۳۸۲، ۱۶:۱۱

يك مسوول در معاونت تربيت بدني و تندرستي وزارت آموزش و پرورش در گفتگو با " مهر " :

چهارمين همايش علمي تربيت بدني و تندرستي كشور برگزار مي شود

مدير كل دفتر تحقيقات و توسعه معاونت تربيت بدني و تندرستي وزارت آموزش و پرورش از برگزاري چهارمين همايش علمي تربيت بدني و تندرستي كشور خبر داد.

دكتر علي رضا رمضاني در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر هدف از برگزاري اين همايش را ارايه راه كارهاي كاربردي براي حل مشكلات تربيت بدني و بهداشت در مدارس كشور دانست و افزود : در اين همايش دو متخصص از كشورهاي انگليس و استراليا دعوت شده اند كه اين افراد در زمينه تربيت بدني و بهداشت مدارس متخصص و صاحب نظر هستند.

وي افزود : در چهارمين همايش علمي تربيت بدني و تندرستي كشور محورهايي همچون درس تربيت بدني ، سلامت مدارس ، اماكن و تجهيزات ورزشي مدارس ، ورزش و اوقات فراغت دانش آموزان ، مديريت و منابع انساني در تربيت بدني و تندرستي مدارس ، كاربرد فن آوري اطلاعات در تربيت بدني و تندرستي مدارس مورد نقد و بررسي قرار مي گيرند.

دكتر رمضاني ادامه داد : اگر عملكردها بر اساس يافته هاي پژوهشي نباشد به بن بست خواهيم رسيد و ارايه يافته هاي پژوهشي مي تواند مديران را براي ساماندهي بيشتر كمك كند.

گفتني است كه اين همايش از 22 دي ماه به مدت سه روز در تهران برگزار خواهد شد و سازمان تربيت بدني ، كميته ملي المپيك ، آكادمي المپيك ، دانشگاه شهيد رجايي ، پژوهشكده تربيت بدني وزارت علوم از اين همايش حمايت مي كنند. 

کد مطلب 44984

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه