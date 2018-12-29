۹ دی ماه ۸۸ تجلی حماسه عاشورایی و میثاق معنادار امت با رهبری بود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از تبلیغات اسلامی استان زنجان، این اداره کل در بیانیه ای به مناسبت سالروز حماسه ۹ دی عنوان کرده است: دی ماه ۸۸ تجلی حماسه عاشورایی و میثاق معنا دار امت با مقام عظمای ولایت و نقطه سرنوشت ساز تقابل نظام سلطه و جبهه استکبار با اسلام، انقلاب و ولایت فقیه بود.

این بیانیه می افزاید: حماسه‌ای ماندگار و عبرت آموز که با حضور آگاهانه و برخاسته از بصیرت متکی بر ایمان و اراده الهی ملت ایران شکل گرفت. حماسه‌ای که به فرموده رهبر معظم انقلاب، تجدید پیمان دوباره ملت بزرگ ایران با آرمان‌ها و ارزش های انقلاب است.

در بیانیه اداره تبلیغات اسلامی استان زنجان عنوان شده است: ملت شریف ایران با حضور حداکثری در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ برگ زرین دیگری را در دفتر حماسه این کشور ثبت کردند که دوستان انقلاب و نظام اسلامی را امیدوار و دشمنان نظام را مایوس کرد.

این بیانیه می افزاید: دیری نپایید که فتنه آمریکایی-صهیونیستی بر آن شد تا شیرینی این حماسه بزرگ را به کام مردم ایران اسلامی تلخ نماید و اتفاقاتی ناگوار پس از انتخابات رقم خورد که دل دلسوزان و دوستداران انقلاب، نظام و رهبری را به درد آورد. هشت ماه اردو کشی خیابانی، برهم زدن نظم و امنیت کشور و هتک حرمت مقدسات و میراث ماندگار عاشورای حسینی و جایگاه قدسی امامت و ولایت که با برنامه ریزی گسترده دشمنان قسم خورده نظام مقدس جمهوری اسلامی برای راه اندازی انقلاب مخملی و براندازی نظام همراه بود که باعث شد تا طیف‌های مختلف مردم با شور و شعور و آمادگی، خروشی مجاهدانه را در ۹ دی رقم بزنند. حضوری که ناشی از لطف و عنایت خداوند، مدیریت داهیانه مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، ولایت مداری و بصیرت هوشمندانه آحاد جامعه در فضای غبار آلود فتنه بود.

در بیانیه اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان به مناسبت سالروز حماسه ۹ دی آمده است: حماسه بی‌نظیر و تاریخی ۹ دی به همه دشمنان درونی و بیرونی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اثبات کرد که مردم نجیب ایران اسلامی همانگونه که در طول ۳۵ سال گذشته نشان داده‌اند با حضور به موقع خود در صحنه‌های سرنوشت ساز و پیروی از ولی فقیه که از عوامل اصلی غلبه بر مشکلات فراگیر نظام است تا آخرین نفس و قطره خون از آرمان‌ها و ارزش های انقلاب و راه ولایت دفاع خواهند کرد و وجود تحریم‌ها و تهدیدها هیچ خدشه‌ای در اراده عظیم و پولادین این ملت وارد نخواهد کرد.

این بیانیه می افزاید: کارکنان اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان و دفاتر شهرستانی، هیئات مذهبی، مادحین، قاریان ، حافظان، ائمه جماعات، مبلغان و جمعیت بانوان فرهیخته استان، مجامع و کانون های فرهنگی و فعالان حوزه فرهنگی استان زنجان ضمن حمایت از آرمانهای انقلاب اسلامی و حضرت امام (ره) و پیروی از مقام معظم رهبری(مدظله عالی) و گرامیداشت حماسه ۹ دی ، با محکوم کردن ساختارشکنان و سران فتنه، آحاد مردم را به حضور در آیین‌های گرامیداشت این روز بزرگ فرا می‌خوانیم .