فضای مجازی کاتالیزگر بلوغ

خبرگزاری مهر- فرزاد شاه حیدری*: بلوغ معمولا در دختران بین سنین هشت تا ۱۳ سال و در پسران بین سنین ۹ تا ۱۴ سال آغاز می شود، پزشکان بلوغ زودرس را زمانی تشخیص می دهند که این روند طبیعی زودتر آغاز شود و با رشد استخوان و جهش رشدی همراه باشد.

وقتی نشانه های بلوغ در دختران قبل از سن هفت سالگی و پسران قبل از ۹ سالگی مشاهده شود بلوغ زودرس تشخیص داده می شود. با بررسی مکانیزم بلوغ و تاثیرات استفاده غلط از فضای مجازی بر روی بلوغ متوجه شدیم، کم تحرکی ناشی از استفاده بیش از حد کودکان از این فضا، باعث تجمع سلول‌های چربی در بدن کودکان شده و بدن با توجه به ذخایر مواد غذایی خود فرآیند بلوغ را تسریع می‌بخشد.

از سوی دیگر، برخی محتواهای مبتذل موجود در فضای مجازی، باعث افزایش فعالیت زود هنگام غدد جنسی در کودکان می‌شود که این امر به افزایش سرعت بلوغ در کودکان می انجامد.

بلوغ زودرس به فرآیند رشد شتاب می بخشد، به طوری که کودک در این دوران نسبت به هم سن و سالان خود جثه‌ای بزرگتر و خلق و خویی متفاوت پیدا می کند و این تغییرات باعث می‌شود فرد از جمع کودکانه خارج شده و گوشه گیری کند.

این امر باعث بروز اخلاق ضد اجتماعی در فرد می‌شود که می تواند تاثیرات منفی در آینده کودک بگذارد. این افراد بعد از سنین کودکی و در نوجوانی به دلیل اختلالات پیش آمده در فرآیند رشد طبیعی دارای جثه‌ای کوچکتر نسبت به نوجوانان هم سن خود می‌باشند که باز هم بر روابط اجتماعی و اخلاق این فرد تاثیر منفی می‌گذارد.

معمولا مطالب پیرامون فضای مجازی با یک پاراگراف تعریف و تمجید از این فناوری شروع و با چندین پاراگراف نقد و نکوهش این فناوری ختم می شود و مشکلاتی که استفاده غلط از این فضا برای کاربرانش ایجاد می‌کند را اغلب به اصل وجود این فضا نسبت می‌دهند، در صورتی که در مورد کاتالیزگری بلوغ کودکان می‌توان از کوتاهی والدین و عدم فرهنگ سازی مناسب به عنوان متهمان اصلی این پرونده نام برد. (برای افزایش سرعت واکنش‌های شیمیایی از موادی به عنوان «کاتالیزگر» استفاده می‌شود.)

متاسفانه در شبکه‌های اجتماعی شاهد محتوای مبتذل فراوانی هستیم اما تنها مسدودسازی این شبکه ها راه حل مناسب و کافی نیست و از طرفی ایجاد محدودیت توسط والدین برای فرزندان هم چاره کار نمی‌باشد، زیرا با اتفاقات سال گذشته و فیلتر یکی از شبکه های اجتماعی پیام رسان، موج نصب انواع فیلترشکن‌ها به راه افتاد. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات محمد جواد آذری جهرمی پس از اعلام خبر رسمی مسدودسازی فیلترشکن‌ها درباره افزایش استفاده از فیلترشکن‌ها پس از مسدودسازی این پیام رسان گفت: «یکی از دلایل مخالفت دولت با فیلترینگ این است که اگر استفاده از برخی نرم‌افزارهای پیام رسان اثر مخربی داشته باشد در کنار آن استفاده و فراگیر شدن فیلترشکن‌ها نتایج به مراتب مخرب‌تر امنیتی دارند.»

تا قبل از این موج، افراد و به خصوص کودکان فقط به محتوای نسبتا کنترل شده شبکه‌های اجتماعی دسترسی داشتند اما بعد از همه گیر شدن نصب فیلترشکن‌ها، کودکان و نوجوانان به محتوای افسار گسیخته سایت های مبتذل نیز دسترسی پیدا کردند. و باعث شد قبح نصب فیلترشکن در خانواده‌ها از بین برود.

طی صحبتی که با والدین کودکان امروزی داشتیم متوجه شدیم اکثرشان به این نکته که کودکان از مهارت بیشتری برای کار با فضای مجازی نسبت به والدین برخوردار هستند اشاره می کنند و طبیعتا این والدین نمی‌توانند نظارت لازم و کافی را روی فرزندان خود داشته باشند.

هرچند با اعمال محدودیت این موضوع حل نمی شود، اما برخی ارائه کنندگان اینترنت سرویس‌هایی مخصوص کودکان و نوجوانان طراحی کردند که فقط به شبکه داخلی اینترنت دسترسی دارد که والدین می‌توانند از آن استفاده کنند.

در هر صورت والدین باید علاوه بر کنترل تغذیه و تحرک جسمی کودکان به تربیت اخلاقی کودکان توجه ویژه‌ای داشته باشند و با توضیح مسائل مورد نیاز کودکان آنها را به صورت خودکنترلی از این حواشی اخلاقی دور نگه دارند؛ پس باید با فرهنگ سازی صحیح جلوی عوارض ناشی از فضای مجازی را گرفت. با فرهنگ سازی مستمر در جامعه باید به تربیت کودکان کمک کرد تا در آینده این کودکان والدین مناسبی برای تربیت کودکان خود باشند.

*کارشناس فن آوری اطلاعات- مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ