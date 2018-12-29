اختلاف برسر زیرگذر شهر باستانی شوش/ پل یا زیرگذر؛ مسئله این است

خبرگزاری مهر - گروه استان ها: پل روگذر ورودی شهر شوش، سال ها باعث کور شدن منظر شهری شوش شده بود. در نهایت سال گذشته مسئولان شهرستان تصمیم گرفتند با تخریب این پل روگذر منظر شوش کمک کنند. همان موقع مسئولان شوش درباره احداث زیرگذر در ورودی این شهرستان با مدیر کل وقت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به گفت وگو نشستند که مدیر کل وقت مخالفت خود را به صورت رسمی اعلام کرد ولی با تخریب روگذر مشکلی نداشت.

روگذر تخریب شد و اکنون بعد از یک سال، مجدد طی ماه های اخیر مسئله ساخت زیرگذر مطرح شد. تا اینکه شب گذشته به صورت ناگهانی بیل های مکانیکی که توسط شهرداری شوش مامور شده بودند شروع به کنده کاری در ورودی شوش کردند.

سازمان میراث فرهنگی پیش از این به مسئولان شوش می گفت در صورت تخریب در چهارراه این شهرستان، احتمال خروجِ شوش از ثبت جهانی وجود دارد و به همین دلیل زیرگذر نباید ساخته شود. مسئولان شوش نیز برای توجیه این امر نامه ای رسمی از رئیس میراث فرهنگی این شهرستان مبنی بر اینکه این محوطه ثبت جهانی نیست و تنها ثبت ملی است را گرفتند.

واکنش رئیس میراث فرهنگی

در همین راستا طرح «تعویض پل روگذر شوش ـ اندیمشک و تبدیل آن به زیرگذر» نیز از دیشب شروع کرد.

علی اصغر مونسان، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور نسبت به این ماجرا واکنش نشان داد و در قدم نخست محمدحسن طالبیان، معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی و یک تیم از معاونت را برای پیگیری و بررسی وضعیت به شهر باستانی شوش فرستاد.

معاون رئیس‌جمهور نیز در صفحه شخصی خود این اقدام را محکوم کرد و نوشت: «متولیان شهر شوش با حکم شبانه، احداث زیرگذر شهری را آغاز کردند! این اقدام باعث خسارت‌های غیرقابل جبران برای تمدن چندهزارساله ما خواهد بود! اجازه نمی‌دهیم میراث تاریخی ایران را نابود کنند! هم شکایت می‌کنیم هم به معاون میراث گفتم به جد پیگیر موضوع باشد!»

محمدحسن طالبیان، معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با بیان اینکه با مصوبه شورای تامین شهر شوش و براساس دستور فرمانداری، لودرها و تجهیزات مکانیکی شهرداری از ساعت ۸ و ۳۰ دقیقه پنج‌شنبه ۶ دی، فعالیت خود برای ایجاد زیرگذر را شروع کردند گفت: این اقدامات بدون اطلاع میراث فرهنگی شوش و استان خوزستان شروع شد.

طالبیان گفت: در لحظه اول در تماس با همه مسئولان میراثی استان خوزستان از آن‌ها خواستم برای توقف کار در عرصه ورودی شهر باستانی شوش با یکدیگر بسیج شوند، آن‌ها حتی با فرمانداری شوش صحبت کرده، اما جواب شنیده بودند که «رسیدگی می‌کنیم»، ولی تا ساعت ۳ بامداد هیچ اتفاقی نیفتاده بود. شب گذشته تلاش زیادی برای تماس با مسئولان شهری شوش صورت گرفت، اما هیچ پاسخی گرفته نشد، تا روز جمعه ۷ دی، با استاندار در این زمینه صحبت شد و وی قول توقف کار را داد.

طالبیان همچنین با تاکید بر این‌که تا کنون هر زمان که مسئولان شهری شوش درخواست ایجاد این زیرگذر را کرده‌اند، آن‌ها با این طرح، به دلیل قرار گرفتن در عرصه شهر باستانی شوش مخالفت کرده‌اند، می‌گوید: سازمان میراث فرهنگی شنبه ۸ دی، شکایت‌های خود برای این اقدام را به دادگاه استان و قوه قضائیه کشور نسبت به همه کسانی که در این کار دخیل بوده‌اند، مطرح می‌کند.

در همین راستا و با ورود طالبیان به شهر شوش و حضور در محل احداث زیرگذر شهروندان شوشی در محل اجرای طرح تجمع کردند و خواستار اجرای طرح زیرگذر شدند.

شهروندان مهمترین دغدغه خود را مرگ و میرهای ناشی از تصادفات رانندگی در این محور اعلام می کنند و نسبت به توقف طرح اعتراض دارند اما سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به دلیل نداشتن مجوز میراث فرهنگی برای اجرای طرح تقاطع غیرهمسطح در ورودی شهر شوش این طرح را متوقف کرده است.

پل نظام مافی فراموش شد

در مقابل برخی از فعالان میراث فرهنگی در واکنش به شهروندان معترض می گویند اگر به فکر سلامت مردم هستید بهتر است نسبت به پروژه پل مقابل بیمارستان نظام مافی واکنش نشان دهید که سال ها پیش متوقف شده است. آن پروژه که تا حدود زیادی نیز پیش رفت و ستون های دو سمت جاده نیز ساخته شده است بیشتر و بهتر می تواند به سلامت انسان ها کمک کند چون تردد آمبولانس ها به شهر را ساده تر و سریعتر می کند.

دوستدارن میراث فرهنگی همچنین معتقد هستند برخی جریانات سعی می کنند از پروژه زیرگذر ورودی شهر شوش بهره های دیگری ببرند و دنبال رزومه سازی عمرانی هستند. فعالان میراث فرهنگی همچنین می پرسند که زیرگذر چهارراه شوش چه مشکلی را می‌خواهد حل کنند و چه نقشی در توسعه شهر دارد؟ شوش دارای یک اثری در ابعاد و مقیاس جهانی است که همه دنیا بر روی آن حساسیت دارند. این مسائل برای میراث جهانی همیشه اتفاق می‌افتد. برای مثال در اصفهان در شعاع قابل توجهی از میدان نقش جهان همه بسیج شدند تا برای حفظ هویت میراث، دو طبقه از یک پاساژ را پایین بیاورند در حالی که آن بنا در اصفهان، یک هشتم تاریخ شوش را ندارد.

تصاویری از عملیات گودبرداری طرح تقاطع غیرهمسطح ورودی شوش در فضای مجازی منتشر شده که در آنها تکه هایی از کوزه و سفال دیده می شود؛ این تصاویر اعتراض کاربران فضای مجازی و مسئولان میراث فرهنگی را به همراه داشت که برخی وجود این آثار را تکذیب کردند. در نهایت به سفر معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به شوش و بازدید از این طرح منجر شد.