به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی ظهر امروز شنبه در جمع مردم بیرانشهر با بیان اینکه امیدواریم رهاورد این سفر رفع بخشی از مشکلات این منطقه باشد، اظهار داشت: ظرفیت های این منطقه باید به موقعیت برجسته در کشور تبدیل شود.

وی با بیان اینکه سرعت عمل و تلاش خود را باید بیشتر کنیم تا به نقطه درخشان آینده برسیم، گفت: امروز دولت با محدودیت های مالی و بودجه ای مواجه است و با این وجود ما موظفیم هر چه در توان داریم به کار بگیریم.

استاندار لرستان تصریح کرد: مصوباتی برای این منطقه پیش بینی شده که مدیران آنچه که قول داده اند را باید عملیاتی کنند.

خادمی با اشاره به تصویب ۴۰ مصوبه در حوزه های مختلف راه، گاز رسانی به ۱۰ روستا تا دهه فجر، گاز رسانی به ۱۶ روستا طی سال آینده، ایجاد چهار خانه بهداشت و احداث ۵ تخت بستری برای این منطقه، عنوان کرد: همچنین ایجاد باغات در اراضی شیب دار، پرداخت تسهیلات به طرح های گیاهان داروی، آبرسانی به ۸ روستا تا پایان امسال از دیگر مصوبات شورای برنامه ریزی برای شهر بیرانشهر بوده است.

وی از برقراری اینترنت در ۵ روستا تا پایان امسال و بهسازی روستاها در این منطقه خبر داد و گفت: ایجاد ناحیه صنعتی در بیرانشهر یکی دیگر از این مصوبات بوده است.

استاندار لرستان تاکید کرد: فرمانداری و بخشداری موظف به پیگیری این مصوبات هستند.