به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله عبدالکریم عابدینی روز شنبه در جمع پرسنل تیپ صاحب الامر (عج) استان قزوین با تبریک فرارسیدن سالروز حماسه ۹ دی، اظهار کرد: حماسه ۹ دی با پیروزی انقلاب اسلامی در ۲۲ بهمن برابری میکند چرا که اگر ۹ دی توسط مؤمنان با بصیرت خلق نمیشد، چیزی از ۲۲ بهمن باقی نمیماند و همواره در طول تاریخ در مخاطره بود.
وی در ادامه به چرایی وجود فتنه پرداخت و با بیان اینکه انبیاء (ع) و ائمه اطهار (ع) نیز فشارهای فتنههای عصر خود را تحمل کردند، تصریح کرد: حضرت موسی (ع) با فتنهها دست به گریبان بود، حضرت ابراهیم (ع) با فتنه مشرکان مواجه بود و رسول گرامی اسلام (ص) همه سختیهایی که پیغمبران از فتنهها کشیدند را یکجا دیدند.
امام جمعه قزوین افزود: در سر تا سر دوران حکومت امام علی (ع) فتنهگران مشغول فتنهگری بودند و در دوران امام حسن (ع) نیز توسط دستگاه معاویه فتنههای بسیاری علیه حضرت صورت گرفت.
نماینده ولی فقیه در استان قزوین با بیان اینکه امام حسین (ع) با فتنه به شهادت رسیدند، اضافه کرد: آنقدر به فتنهها دامن زدند که عدهای جنگ علیه امام را مجاهدت میدانستند و عدهای نیز بخاطر مال و مقام دنیا در مقابل امام حسین (ع) ایستادند.
وی ادامه داد: در دوران انقلاب اسلامی نیز علیه بزرگان نظام نظیر شهید بهشتی فتنههای بسیاری صورت میگرفت؛ به گونهای که حمایت از آن عزیزان را با دشواری همراه کرده بود و کسی که از آنها دفاع میکرد را نیز متهم میکردند.
آیتالله عابدینی افزود: فتنهها در طول انقلاب متوجه امام خمینی (ره) نیز شده بود و سال ۵۶ مقالهای توسط یک ساواکی علیه امام راحل منتشر شد که در آن گفته شده بود ایشان دستشان در دستان استکبار قرار دارد در حالی که هیچکس به اندازه امام خمینی (ره) به استکبار تو دهنی نزده بود.
امام جمعه قزوین خاطرنشان کرد: خدای متعال میفرماید آیا مردم گمان میکنند همین که گفتند ایمان آوردهایم به حال خود رها میشوند و در فتنهها قرار نمیگیرند؟ حتی انبیاء و اولیاء در فتنهها قرار گرفتند. فتنهها به وجود آمدند تا اهل صداقت از اهل نفاق شناخته شوند.
نماینده ولی فقیه در استان قزوین بیان کرد: اگر خداوند فتنه را قرار نمیداد حتی انسانها به شناخت درستی از خود دست پیدا نمیکردند و پس از وقوع فتنهها است که ایمان انسانها مشخص میشود و اگر انسان فتنهها را با موفقیت پشت سر بگذارد به ایمان حقیقی و درست دست مییابد.
وی افزود: اگر آدمی فتنه ندیده باشد نمیداند تا چه میزان شجاعت، بصیرت و تیزهوشی دارد و پس از پشت سر گذاشتن فتنهها است که انسان در مییابد تا چه حد پای کار ایمان ایستاده است و فتنه برای بصیرتافزایی و بصیرتسنجی جامعه نیاز است؛ به شرط آنکه فریب شیطان را نخورد.
آیتالله عابدینی اظهار کرد: خداوند میتوانست عالم را بدون فتنهها خلق کند اما از آن جایی که فراز و نشیبها برای انسانسازی ضروری است، فتنه را قرار داد تا انسانهای خالص و مخلص شناخته شوند.
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