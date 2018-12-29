به گزارش خبرنگار مهر، سعید ناجی بعدازظهر شنبه در نشست کارگروه امور اجتماعی و فرهنگی استان سمنان به میزبانی سالن غدیر استانداری بابیان اینکه صرف برگزاری برنامه‌های شاد منجر به ایجاد نشاط اجتماعی نمی‌شود، ابراز داشت: تهیه و تدوین سند نشاط اجتماعی در استان سمنان پیگیری خواهد شد بنابراین برای تحقق این مهم می‌بایست دستگاه‌های اجرایی با یکدیگر پیرامون این موضوع همکاری‌های بیشتری را داشته باشند.

وی بابیان اینکه تهیه و تدوین سند نشاط اجتماعی در استان سمنان با محوریت آموزش‌وپرورش و فرهنگ و ارشاد اسلامی است، اضافه کرد: همه دستگاه‌های اجرای موظف به همکاری با این نهادها هستند و همچنین مسئولیت هر دستگاه نیز بر طبق این سند مشخص می‌شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان بابیان اینکه مناسب‌های بسیاری در تقویم وجود دارد که از هرکدام آن‌ها می‌توان برای گسترش نشاط اجتماعی بهره برد، ابراز داشت: در ایجاد نشاط اجتماعی نباید به صرف برنامه‌های شاد اکتفا کرد بلکه باید به دنبال تعادل بود و در این زمینه طرح‌ریزی‌های لازم را انجام دهیم.

ناجی در ادامه تصریح کرد: اوضاع اجتماعی بر سایر حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی اثرگذار است بنابراین این مهم می‌طلبد تا برنامه‌های فرهنگی و هنری نظیر موسیقی و تئاتر به شکل مناسب تفسیر شود.

وی اضافه کرد: بر طبق اسناد بالادستی برنامه ششم توسعه و منشور حقوق شهروندی دولت باید برای کاهش آسیب‌های اجتماعی اقدامات لازم را انجام دهد اما در این بین نقش دستگاه‌های اجرایی نیز بسیار حائز اهمیت است تا با اصلاح امور زیربنایی در این مسیر اقدامات اساسی بردارند.