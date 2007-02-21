تعیین پیش شرط از سوی آمریکا رد محترمانه مذاکره است/ تعیین پیش شرط برای مذاکره معنی ندارد / مردم همواره آماده دفاع از انقلاب هستند

دکتر احمد شیرزاد، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی در گفتگو با خبرنگار "مهر" با تاکید بر این که پیش شرط تعیین شده از سوی آمریکا نشان دهنده این است که این کشور می خواهد شروع مذاکرات را امتیاز تلقی کند، به بررسی و تحلیل وضعیت پرونده هسته ای ایران پرداخت.

وی با اشاره به اینکه سیاست در پیش گرفته شده از سوی دولت نهم با چارچوب ها و سیاست های دولت اصلاحات متفاوت است، اظهار داشت: با توجه به این سیاست ها، حل مسئله هسته ای در قالب مجموعه ای از راه حل ها که هم حوزه سیاست داخلی و هم حوزه سیاست خارجی را در بر می گیرد، امکان پذیر است.

این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه" مسئله هسته ای هم در دولت اصلاحات وجود داشته و هم در دولت فعلی" تصریح کرد: رویکرد و نگاه دو دولت با هم در این زمینه تفاوت های چشمگیری دارد چرا که دولت خاتمی به این مسئله به عنوان یک مشکل سیاسی نگاه می کرد و معتقد به راه دراز مدت بود اما این نگاه در دولت نهم تفاوت چشمگیری کرد.

این فعال سیاسی ادامه داد: به نظر می رسد برای حل این موضوع باید سیاست هایی در قالب یک بسته شامل سیاست تعامل و مذاکره با کشورها، سیاست اعتماد زائی ، تنش زدائی در حوزه سیاست خارجی و حمایت و اعتماد بیشتر مردم بر مبنای روشهای مردم سالارانه در حوزه سیاست داخلی باید بیشتر مورد توجه بگیرد .چرا که در این صورت اگر هم مشکلی بوجود بیاید توان دولت برای حل آن بسیار بیشتر است.

شیرزاد با مثبت ارزیابی کردن مذاکرات اخیر لاریجانی و سولانا، ابرازعقیده کرد: روش معقول و نسبتا انعطاف گرایانه ای که در این دوره از مذاکرات به کار برده شده می تواند تا حدی بر حل مسئله هسته ای ایران موثر باشد و شاید اگر زودتر این زبان اتخاذ می شد حداقل تصویب قطعنامه به تاخیر می افتاد و یا با مشکلات بیشتری برای آمریکائی ها همراه بود.

عضو شورای مرکزی مشارکت با تاکید بر اینکه" اگر فکر کنیم صرف مذاکره با آمریکا می تواند راهگشا باشد، تصور غلطی است" افزود: برای هر مذاکره باید یک تصمیم و برنامه ای وجود داشته باشد و اگر اینها نباشد و ما فکر کنیم می توانیم در یک مذاکره دل طرف مقابل را نرم کنیم یا اینکه ثابت کنیم منطق ما درست است تصور اشتباهی است چرا که در چنین شرایطی بعد از یک دور مذاکره، شکست مذاکره اعلام خواهد شد و وضعیت بدتر از قبل خواهد شد.

وی با تاکید مجدد بر در پیش گرفتن مجموعه ای از سیاستها گفت: بدون در نظر گرفتن این سیاستها و عدم یک سری نرمشها و گفتگوها و ارزیابی های منطقی در داخل کشور، گفتگو تاثیر و دستاوردی نخواهد داشت.

این فعال سیاسی همچنین به راهپیمائی 22 بهمن اشاره کرد و گفت: مردم همواره در حمایت از انقلاب به صحنه می آیند و این راهپیمائی توسط اغلب رسانه های دنیا رصد شده و پتانسیل آن مشخص است که البته پتانسیل قابل توجهی است. اما تنها راهپیمائی و حضور مردم برای حل این مسئله کافی نیست چرا که این یک مسئله سیاسی و دیپلماتیک است که باید مسئولان سیاسی کشور با شجاعت آن را حل بکنند و توان انعطاف هوشمندانه سیاسی برای رسیده به توافق را از خودشان نشان بدهند..