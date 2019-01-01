لغو یا کاهش قیمت روادید عتبات در دستور کار وزارت خارجه

مرتضی آقایی مدیرکل عتبات سازمان حج و زیارت در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در خصوص اعزام های عتبات عالیات در بهمن ماه گفت: از صبح ۸ دی ماه ثبت نام از متقاضیان برای تشرف به عتبات آغاز شده است و زائران می توانند برای تشرف به این سفر با مراجعه به یکی از دفاتر مجاز حج و زیارت در شهرها و روستاها ثبت نام کنند.

آقایی درباره ظرفیت کاروان ها در این دوره از سفرها توضیح داد: این دوره از اعزام ها در قالب هزار و ۵۰۰ کاروان خواهد بود و باتوجه به میزان تقاضای زوار و در صورت نیاز، ظرفیت ها افزایش پیدا خواهد کرد.

وی در خصوص هزینه این دوره از اعزام ها نیز عنوان کرد: هرچند در هفته های اخیر شاهد کاهش قیمت دلار در بازار بوده ایم اما باتوجه با ثابت بودن قیمت ارز ثانویه یا نیمایی، هزینه اعزام به عتبات بهمن ماه نسبت به ماه پیش کاهشی نداشته و همچنان ثابت است.

مدیرکل عتبات سازمان حج درخصوص تلاش ها برای لغو یا کاهش قیمت روادید عراق اظهار داشت: لغو یا کاهش قیمت روادید امری دو سویه بوده است اما وزارت خارجه کشورمان تاکنون مذاکرات و تلاش هایی را در این زمینه انجام داده است.

آقایی خبر داد: لغو یا کاهش قیمت روادید در دستورکار وزارت خارجه قرار دارد و امیدواریم مذاکرات در این خصوص به نتیجه رسد.

وی عنوان کرد: برای مراسم اربعین نیز مذاکرات زیادی برای لغو روادید انجام شد اما متاسفانه به نتیجه مدنظر نرسیدیم.

مدیرکل عتبات با بیان اینکه کاهش هزینه سفر به عتبات عالیات در صورت کاهش قیمت روادید یا هزینه های داخلی از جمله کاهش نرخ هتل ها انجام پذیر است، تصریح کرد: در حال حاضر قیمت روادید حدود ۴۰ دلار است که با دلار ۹ هزار تومانی نزدیک به ۳۶۰ هزار تومان برای زائران تمام می شود.

آقایی خاطرنشان کرد: این رقم حدود یک چهارم یا یک پنجم کل هزینه سفر را شامل می شود و قیمت نسبتا بالایی دارد امیدواریم تلاش ها برای کاهش قیمت روادید موثر واقع شده و شاهد نتایج خوبی در این زمینه باشیم.

وی با توضیح درباره بازسازی هتل ها و مراکز خدماتی عراق برای زائران ایرانی نیز توضیح داد: بازسازی مراکز اسکان و خدماتی ناشی از توسعه زیر ساخت های عراق است و این امر به همکاری بیش تر دولت عراق با هتل داران وابسته است، اما متاسفانه به دلیل متعددی این کشور تمایل به بهسازی یا بازسازی مراکز از سوی دولت چندان چشم گیر نیست.

به گزارش مهر، در هفته های اخیر هتل‌داران عراقی درخواست کاهش مالیات و نرخ حامل های انرژی را به منظور رونق بازار گردشگری و جذب بیشتر زائران از دولت داشته اند. در صورت موافقت دولت عراق با درخواست هتل‌داران و کاهش هزینه های داخلی این کشور، هزینه سفر به عتبات برای زائران ایرانی نیز کاهش پیدا خواهد کرد.

به علاوه هزینه این دوره از سفرهای عتبات نیز همچون دی ماه بوده و قیمت تشرف به صورت هوایی از ۳ میلیون ۲۰۰ تا ۳ میلیون و ۵۰۰ تومان و به صورت زمینی نیز از یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تا ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان پیش‌بینی شده است.