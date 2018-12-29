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۸ دی ۱۳۹۷، ۱۶:۳۶

با رشد چشمگیر بودجه عمرانی استان؛

۱۵ پروژه ملی استان اردبیل در سال ۹۸ به بهره‌برداری می‌رسد

۱۵ پروژه ملی استان اردبیل در سال ۹۸ به بهره‌برداری می‌رسد

اردبیل-رئیس سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی استان اردبیل گفت: با رشد چشمگیر بودجه عمرانی استان پیش‌بینی می‌شود از مجموع ۴۹ پروژه تعریف شده ۱۵ طرح ملی عمرانی در سال آتی به بهره‌برداری برسد.

به گزارش خبرنگار مهر، داوود شایقی ظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه استان اردبیل تصریح کرد: با تلاش مسئولان استانی مانع از آن شدیم تا پروژه‌های مهم ملی تعریف شده در سال آتی حذف و یا به حالت تعلیق درآید.

وی افزود: بودجه سال ۹۸ نسبت به سال جاری با رشد چشمگیری در استان اردبیل مواجه شده و رشد ۴۲ درصدی این اعتبارات از به بار نشستن پیگیری‌های نمایندگان مردم در مجلس و استانداری و دیگر مسئولان دستگاه‌های اجرایی خبر می‌دهد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل ادامه داد: با وجود اینکه در سال‌های گذشته اعتبار چشمگیری را در بودجه تخصیص یافته راه‌آهن شاهد نبودیم خوشبختانه اعتبارات مصوب با رشد قابل توجهی همراه شده است.

شایقی یادآور شد: پیش‌بینی بودجه‌ برای سال‌های آتی راه‌آهن اردبیل - میانه از جمله دیگر موضوعات مهم به نتیجه رسیده بود.

افزایش چشمگیر اعتبارات راهسازی در اردبیل

 وی با اشاره به اینکه بودجه سابق در نظرگرفته شده برای بهسازی مسیر نمین- آستارا و اردبیل - سرچم ۱۸ میلیارد تومان بود که این میزان در سال جاری ۵۰ میلیارد تومان پیشنهاد شده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل با بیان اینکه برای راه اصلی جلفا - اصلاندوز و پارس‌آباد - بیله‌سوار ۱۲ میلیارد تومان پیشنهاد شده است، افزود: در سال ۹۶ جاده کلور - درام از اعتبار شش میلیارد تومانی برخوردار بود و با رایزنی‌های انجام شده این میزان در سال ۹۸ به ۱۵ میلیارد تومان خواهد رسید.

شایقی یادآور شد: در حوزه راه و شهرسازی با رشد تقریبی ۵۰ درصدی بودجه پیشنهادی همراه شدیم و این موضوع بدون مشارکت و انسجام مناسب نمایندگان مردم در خانه ملت، استانداری و مسئولان راه و شهرسازی محقق نمی‌شد.

توجه ویژه به پروژه‌های آبرسانی و فاضلاب شهری

وی ادامه داد: برای پروژه آبرسانی شهر خلخال در سال جاری سه هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده که این میزان برای سال آتی ۱۵ میلیارد تومان پیش‌بینی می‌شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل توضیح داد: برای طرح آبرسانی اردبیل از طریق سد یامچی ۳۵ میلیارد تومان اعتبار پیشنهاد شده تا با تحقق اعتبار مذکور، رشد ۵ برابری اعتبارات این بخش را شاهد شویم.

شایقی با اشاره به اینکه در حوزه آبرسانی روستایی، عمده بودجه در نظر گرفته شده از طریق منابع استانی خواهد بود، یادآور شد: پروژه‌های تکمیل و راه‌اندازی فاضلاب شهرستان پارس‌آباد با رشد سه برابری به ۶ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.

کد مطلب 4498443
محمد میرزایی ناطق

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