به گزارش خبرنگار مهر، داوود شایقی ظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه استان اردبیل تصریح کرد: با تلاش مسئولان استانی مانع از آن شدیم تا پروژههای مهم ملی تعریف شده در سال آتی حذف و یا به حالت تعلیق درآید.
وی افزود: بودجه سال ۹۸ نسبت به سال جاری با رشد چشمگیری در استان اردبیل مواجه شده و رشد ۴۲ درصدی این اعتبارات از به بار نشستن پیگیریهای نمایندگان مردم در مجلس و استانداری و دیگر مسئولان دستگاههای اجرایی خبر میدهد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان اردبیل ادامه داد: با وجود اینکه در سالهای گذشته اعتبار چشمگیری را در بودجه تخصیص یافته راهآهن شاهد نبودیم خوشبختانه اعتبارات مصوب با رشد قابل توجهی همراه شده است.
شایقی یادآور شد: پیشبینی بودجه برای سالهای آتی راهآهن اردبیل - میانه از جمله دیگر موضوعات مهم به نتیجه رسیده بود.
افزایش چشمگیر اعتبارات راهسازی در اردبیل
وی با اشاره به اینکه بودجه سابق در نظرگرفته شده برای بهسازی مسیر نمین- آستارا و اردبیل - سرچم ۱۸ میلیارد تومان بود که این میزان در سال جاری ۵۰ میلیارد تومان پیشنهاد شده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان اردبیل با بیان اینکه برای راه اصلی جلفا - اصلاندوز و پارسآباد - بیلهسوار ۱۲ میلیارد تومان پیشنهاد شده است، افزود: در سال ۹۶ جاده کلور - درام از اعتبار شش میلیارد تومانی برخوردار بود و با رایزنیهای انجام شده این میزان در سال ۹۸ به ۱۵ میلیارد تومان خواهد رسید.
شایقی یادآور شد: در حوزه راه و شهرسازی با رشد تقریبی ۵۰ درصدی بودجه پیشنهادی همراه شدیم و این موضوع بدون مشارکت و انسجام مناسب نمایندگان مردم در خانه ملت، استانداری و مسئولان راه و شهرسازی محقق نمیشد.
توجه ویژه به پروژههای آبرسانی و فاضلاب شهری
وی ادامه داد: برای پروژه آبرسانی شهر خلخال در سال جاری سه هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده که این میزان برای سال آتی ۱۵ میلیارد تومان پیشبینی میشود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان اردبیل توضیح داد: برای طرح آبرسانی اردبیل از طریق سد یامچی ۳۵ میلیارد تومان اعتبار پیشنهاد شده تا با تحقق اعتبار مذکور، رشد ۵ برابری اعتبارات این بخش را شاهد شویم.
شایقی با اشاره به اینکه در حوزه آبرسانی روستایی، عمده بودجه در نظر گرفته شده از طریق منابع استانی خواهد بود، یادآور شد: پروژههای تکمیل و راهاندازی فاضلاب شهرستان پارسآباد با رشد سه برابری به ۶ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.
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