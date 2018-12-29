افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه به تولید آسیب می زند

به گزارش خبرنگار مهر، سیده حمیده زرآبادی روز شنبه در چهل و نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که در استانداری برگزار شد اظهارداشت: امسال علیرغم مشکلات اقتصادی که جامعه با آن روبروست دولت به دلیل کاهش درآمدهای نفتی متاسفانه درآمدهای مالیاتی را و نیز درآمد گمرک را افزایش داده که منطقی نیست.

وی اضافه کرد:بنظر می رسد با برخی اشتباهات خود ماهم باعث می شویم شرایط اقتصادی بحرانی تر شود در حالی که در شرایط بد اقتصادی باید مالیات هم عادلانه تر وضع شود.

نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در سالی که به دلیل دهها مانع در مسیر تولید نیازمند حمایت بیشتر از تولید هستیم به نظر می رسد با رویکردهای اشتباه دوباره شرایط را برای تولید سخت تر می کنیم و این روند منطقی نیست.

زرآبادی یادآورشد: در سال گذشته با همه تلاشهای انجام شده ۹۲ درصد درامدهای مالیاتی در استان وصول شد و برای سال آینده نمی توان امید داشت که آنچه در زمینه دریافت مالیات پیش بینی شده عملیاتی شود و مشکلات بیشتر خواهد شد.