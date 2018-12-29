کمک های لازم به تیم فوتسال آذرخش صورت گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، فریدون همتی در نشست بررسی مسائل و مشکلات تیم فوتسال آذرخش بندرعباس با بیان اینکه باید کمک جدی به این تیم که به عنوان نماینده هرمزگان در لیگ برتر فوتسال حضور دارد، داشته باشیم، عنوان کرد: تیم فوتسال آذرخش نام ورزش هرمزگان را در سطح کشور مطرح و حفظ می کند و یک سرمایه مهم جهت ایجاد شور و نشاط در میان جوانان این استان محسوب می شود.

وی ادامه داد: باید کمک های لازم به این تیم صورت گیرد و کادرفنی و بازیکنان آذرخش نیز تمام تلاش خود را انجام دهند که این تیم در میان هشت تیم برتر لیگ برتر کشور در پایان این فصل قرار گیرد.

استاندار هرمزگان افزود: ما حمایت و پشتیبانی لازم را از تیم فوتسال آذرخش انجام خواهیم داد اما باید برای فصل آینده ساز و کار مشخصی جهت کمک منظم به این تیم ایجاد شود.

استاندار هرمزگان بر لزوم ترسیم نقشه راه کشف و شکوفایی استعدادهای برتر ورزشی در هرمزگان تاکید کرد و افزود: اداره کل ورزش و جوانان استان با مشارکت مشاور ورزشی استاندار، اداره کل آموزش و پرورش و دیگر دستگاه های مرتبط کمیته ای را جهت ارائه طرح و برنامه های مناسب جهت استعدادیابی در هرمزگان تشکیل دهد تا بدانیم که در این استان در چه ورزش هایی استعدادهای بیشتری وجود دارد.

همتی گفت: باید پشتیبانی لازم از استعدادهای برتر ورزشی در هرمزگان صورت گیرد و در سطوح مختلف لیگ های ورزشی کشور تیم هایی از هرمزگان با حضور ورزشکاران بومی این استان حضور داشته باشند.

وی تامین نیازهای باشگاه های ورزشی را از دیگر موارد مهم برشمرد و بیان داشت: در این زمینه باید تمامی ظرفیت ها را پای کار بیاوریم و به صورت ویژه از توانمندی بنگاه های اقتصادی فعال در استان بهره ببریم.

استاندار هرمزگان خاطرنشان کرد: به یک برنامه هوشمندانه برای توسعه ورزش حرفه ای در هرمزگان نیاز داریم تا بتوانیم گام های موثری برای موفقیت در این عرصه و ایجاد نشاط در میان جوانان علاقه مند برداریم.

همتی اضافه کرد: سرمایه گذاری جدی برای ایجاد زیرساخت های مناسب ورزشی نیز از دیگر موارد مهمی است که باید پیگیری شود تا در مجموع هرمزگان بتواند در جایگاه ممتازی در عرصه ورزش قرار گیرد.