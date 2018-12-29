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۸ دی ۱۳۹۷، ۱۶:۱۹

محورهای آذربایجان شرقی باز ولی لغزنده است

محورهای آذربایجان شرقی باز ولی لغزنده است

تبریز- جانشین رئیس پلیس راه آذربایجان شرقی از لغزنده بودن محورهای مواصلاتی استان خبر داد و در عین حال گفت: همه محورهای اصلی و فرعی استان باز است و تردد در آن ها جریان دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رضا کریمی نژاد گفت: به علت بارش برف که از روز گذشته آغاز شده است در زمان حاضر تردد در برخی محورها با کندی همراه است .

وی اعلام کرد: محور مراغه - هشترود در محدوده بلوک آباد با مه گرفتگی شدید مواجه است .

وی از کسانی که قصد تردد در محورهای ارتباطی استان آذربایجان شرقی را دارند خواست وسیله نقلیه خود را مجهز به زنجیر چرخ کرده و از سالم بودن سیستم گرمایشی خودرو اطمنیان حاصل کنند.

سرهنگ کریمی نژاد همچنین رعایت سرعت مطمئنه در شرایط زمستانی را برای جلوگیری از حوادث ناگوار ضروری دانست.

کد مطلب 4498451

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