محورهای آذربایجان شرقی باز ولی لغزنده است

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رضا کریمی نژاد گفت: به علت بارش برف که از روز گذشته آغاز شده است در زمان حاضر تردد در برخی محورها با کندی همراه است .
وی اعلام کرد: محور مراغه - هشترود در محدوده بلوک آباد با مه گرفتگی شدید مواجه است .
وی از کسانی که قصد تردد در محورهای ارتباطی استان آذربایجان شرقی را دارند خواست وسیله نقلیه خود را مجهز به زنجیر چرخ کرده و از سالم بودن سیستم گرمایشی خودرو اطمنیان حاصل کنند.
سرهنگ کریمی نژاد همچنین رعایت سرعت مطمئنه در شرایط زمستانی را برای جلوگیری از حوادث ناگوار ضروری دانست.
نظر شما