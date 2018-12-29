محورهای آذربایجان شرقی باز ولی لغزنده است

تبریز- جانشین رئیس پلیس راه آذربایجان شرقی از لغزنده بودن محورهای مواصلاتی استان خبر داد و در عین حال گفت: همه محورهای اصلی و فرعی استان باز است و تردد در آن ها جریان دارد.