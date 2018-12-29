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۸ دی ۱۳۹۷، ۱۸:۲۱

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی:

بودجه هزینه ای در آذربایجان شرقی ۲۶.۶۲ درصد افزایش یافت

بودجه هزینه ای در آذربایجان شرقی ۲۶.۶۲ درصد افزایش یافت

تبریز- رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی اعلام کرد: در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸شمسی بودجه هزینه‌ای این استان به میزان ۲۶.۶۲ درصد افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، داود بهبودی روز شنبه در جمع خبرنگاران خاطرنشان کرد: بودجه هزینه‌ای کشور ۲۲.۶۷ درصد افزایش داشته است.

وی با اعلام اینکه اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ای استان ۲.۱۷ درصد رشد دارد؛ خاطرنشان کرد: اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایهای با رویکرد واگذاری طرح های نیمه تمام به بخش غیردولتی همراه بوده و بر این اساس در سطح کشور نیز این اعتبارات حدود ۲ درصد رشد کرده است.

وی همچنین اعلام کرد: در حالی که اعتبارات هزینهای اختصاصی و تملک داراییهای سرمایه‌ای اختصاصی کشور به ترتیب ۲۸ و ۱۴ درصد رشد دارد، این مولفه‌ها در استان ۵۸ و ۵۲ درصد افزایش یافته است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی آذربایجانشرقی یادآوری کرد: اعتبارات ۳ درصد نفت و توزیع متوازن امکانات کشور نیز نسبت به سال گذشته ثابت است.

وی افزود: پیش‌بینی درآمدهای استان در سال ۱۳۹۸ افزون بر ۲۸۷۸۶۶۵۳ میلیون ریال است که نسبت به سال گذشته از رشدی معادل ۱۵.۲۰ درصد برخوردار است.

بهبودی با اشاه به اینکه متوسط رشد درآمدهای استانی کشور در حدود ۱۸.۶۵درصد است، گفت: با این توصیف انتظار می‌رود فشار مالیاتی کمتری به اقتصاد استان وارد شود.

بهبودی با اعلام اینکه بر اساس محاسبات به عمل آمده، رتبه استان در لایحه بودجه ۱۳۹۸ شمسی در اعتبارات هزینهای هشت و در اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای ۱۰ است، گفت: رتبه استان در سال ۱۳۹۷ به ترتیب ۹ و ۱۱ بوده است و بر این اساس با ارتقاء رتبه، سهم آن نیز نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

کد مطلب 4498459

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