آلبوم "دریای بی پایان" منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، .بخشی از این کنسرت ، شامل قطعات بی کلام، در آلبومی تحت عنوان "ساز دستان"، همزمان با برگزاری این کنسرت، منتشر شده و آلبوم جدید شامل قطعات باکلام این برنامه است.

"دریای بی پایان" شامل تصنیف هایی چون: شمع جان، حال خونین دلان، شکایت دل، ساغر و ... است که توسط سعید فرج پوری، در آواز بیات اصفهان و نیز مرکب خوانی در دستگاه شور، تصنیف شده واشعار این قطعات از عطار، مولانا، حافظ، هوشنگ ابتهاج ( سایه) و ... است.

از ویژگی های این آلبوم، وجود فضایی نو از موسیقی سنتی است که با همکاری، سعید فرج پوری ،آهنگساز ونوازنده کمانچه، حمید متبسم نوازنده تار، حسین بهروزی نیا نوازنده بربط، بهنام سامانی نوازنده دف و دایره، پژمان حدادی نوازنده تمبک و پنداریک،تهیه و اجرا شده است.