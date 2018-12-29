حضور جواد نکونام در پیکان منتفی شد/ شرط برای انتخاب سرمربی جدید

به گزارش خبرنگار مهر، پس از آنکه مجید جلالی از سرمربیگری تیم فوتبال پیکان کنار رفت، مسئولان این باشگاه مذاکراتی را با گزینه های مد نظرشان آغاز کردند و در نهایت روز پنجشنبه جواد نکونام را به عنوان سرمربی جدید معرفی کردند.

اما درحالی که هنوز زمان زیادی از این معرفی نگذشته است، امروز سایت باشگاه پیکان نامه ای را منتشر کرد که طی آن یکه زارع مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو اعلام کرده است حضور نکونام با سیاست های باشگاه همخوانی ندارد.

در نامه یکه زارع خطاب به محمود شیعی مدیر عامل باشگاه پیکان آمده است: «نظر به این که سیاست های حاکم بر باشگاه فرهنگی و ورزشی در درجه نخست، احترام به مسئولیت های فرهنگی و اجتماعی بوده و بدیهی است کسب هر گونه موفقیت، مقام و عنوانی با زیر پا گذاشتن این مسئولیت ارزشی ندارد.

علی رغم این که هیچ علاقه ای به دخالت در امور اجرایی باشگاه را ندارم، حسب وظیفه به عنوان سیاستگذار باشگاه پیکان اعلام می کنم احترام به تیم های دیگر بخصوص تیم های شهرستانی لیگ برتر با طرفدارانی عاشق،پرشور و دلسوز شرط اصلی فعالیت های اصلی آن باشگاه است

بنابر این انتخاب سرمربی از این تیم ها اکیدا ممنوع بوده و باشگاه فقط مجاز به انتخاب سرمربی از میان سرمربیانی است که قبل از اتمام نیم فصل لیگ برتر ۹۷ به عنوان سرمربی آزاد شناخته شوند.»