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۸ دی ۱۳۹۷، ۱۵:۳۶

از سوی دانشگاه تهران محقق می شود؛

ارائه تسهیلات و ضمانت نامه به شرکت های شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان

ارائه تسهیلات و ضمانت نامه به شرکت های شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان

با انعقاد تفاهم نامه ای بین صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران و شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان به شرکت های دانش بنیان مستقر در شهرک تسهیلاتی اعطا می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با رویداد چهاردهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی قرارداد همکاری بین صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران و شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان با حضور محمد مهدی فریدوند مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران، دکتر سید مهدی ابطحی فروشانی رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و دکتر رضا فرجی دانا مشاور علمی رئیس جمهور  منعقد شد.

این قرارداد به منظور تسهیل در ارائه انواع خدمات مالی و اعتباری بالغ بر ۳۰۰ شرکت دانش بنیان و فناور مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان که به عنوان یکی از قطب­های اصلی حامی حوزه فناوری در کشور فعالیت می­ کند، منعقد شده است.

بر اساس این قرارداد صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران ضمن افتتاح دفتر همکاری در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، خدمات خود از جمله پرداخت تسهیلات با نرخ­های ترجیحی و همچنین صدور انواع ضمانت­نامه را برای تضمین تمامی قراردادهای شرکت­های دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، با شرایط تسهیل شده و ویژه ارائه می­ کند.

کد مطلب 4498466

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