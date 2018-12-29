ارائه تسهیلات و ضمانت نامه به شرکت های شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با رویداد چهاردهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی قرارداد همکاری بین صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران و شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان با حضور محمد مهدی فریدوند مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران، دکتر سید مهدی ابطحی فروشانی رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و دکتر رضا فرجی دانا مشاور علمی رئیس جمهور منعقد شد.

این قرارداد به منظور تسهیل در ارائه انواع خدمات مالی و اعتباری بالغ بر ۳۰۰ شرکت دانش بنیان و فناور مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان که به عنوان یکی از قطب­های اصلی حامی حوزه فناوری در کشور فعالیت می­ کند، منعقد شده است.

بر اساس این قرارداد صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران ضمن افتتاح دفتر همکاری در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، خدمات خود از جمله پرداخت تسهیلات با نرخ­های ترجیحی و همچنین صدور انواع ضمانت­نامه را برای تضمین تمامی قراردادهای شرکت­های دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، با شرایط تسهیل شده و ویژه ارائه می­ کند.